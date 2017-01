Ein wichtiger Zeuge früherer Zeiten

Es waren einmal zwei Nachbarhäuser an der Trottenstrasse in Oberohringen. Das ältere, das Untervogthaus, stand schon über 100 Jahre länger da. 1831 bekam es dann Gesellschaft vom Bauernhaus weiter oben. Dass sich viele Jahre später ein Mehrfamilienhaus zwischen die beiden schieben würde, hätte ein Oberohringer Mitte des 19. Jahrhunderts wohl als unvorstellbar empfunden. Doch er hätte sich wohl auch nicht vorstellen können, dass das ehemalige Vielzweckbauernhaus an der Trottenstrasse 2 einmal Automobile beherbergen würde.

Die Zeiten ändern sich. Wie fest und endgültig wir Heutigen die Tür zur Vergangenheit aber zuschlagen, darüber wacht schützend die Denkmalpflege. Nachdem das Untervogthaus schon lange geschützt ist, hat der Gemeinderat von Seuzach nun auch das Gebäude, in dem sich heute die Werkstatt der Garage Moser befindet, unter Schutz gestellt.

«Seltener Vielzweckbau»

In einem Beschluss vom 22. Dezember 2016 schreibt die Seuzacher Exekutive, dass sie «aufgrund eines geplanten Um- und Neubaus» ein Gutachten zur Schutzwürdigkeit der Trottenstrasse 2 erstellen liess. Was die Eigentümer vorhaben, wollten diese dem «Landboten» auf Anfrage nicht sagen.

Die Gutachter haben indessen den Eigenwert des ehemaligen Bauernhauses als «erhaltenswert» und den Situationswertals «bedeutend» eingestuft. Aufgrund seiner Grösse stelle der ­authentische Vielzweckbau mit acht Querzonen eine Seltenheit dar und sei als typologisch wichtiger Zeitzeuge einzustufen.

Wichtig für das Ortsbild

Das Dachwerk von 1831 sei über die gesamte Länge in grossen Teilen erhalten, so die Gutachter weiter. Ebenso die Kniewand und die Vordachkonstruktion in der nördlichen Trauffassade, also der Längsfassade. Auch die Volumetrie stufen die Experten der Firma Ibid AG, Winterthur, als wichtig für das Ortsbild des ehemaligen Weilers Oberohringen ein. Davon ausgenommen das Pultdach im Süden und der Flachanbau im Westen. Der Zustand des Hauses entspreche wohl weitgehend seiner Verfassung aus der Zeit um 1877.

Früher hinten, heute vorne

Die heutige repräsentative Seite des Hauses ist laut Expertenbericht die Trauffassade gegen Norden (im Bild). Früher sei diese die Rückseite des Gebäudes gewesen. Bis ins 20. Jahrhundert war sie deshalb mit Anbauten verstellt. Das Wohnhaus orientierte sich nach Süden zum Untervogthaus, heisst es weiter. «Dieser Sichtbezug wurde durch den Bau an der Trottenstrasse 4 in jüngster Zeit verunklärt.» Die Giebelfassade mit dem Sichtfachwerk sei bis zum Bau der Schaffhauserstrasse ein «Merkpunkt» gewesen. Heute sei dieser nicht mehr ganz so markant, schätzen die Gutachter ein.

In einem verwaltungsrechtlichen Vertrag mit der Gemeinde, der noch bis zum 4. Februar öffentlich aufliegt, verpflichten sich die Eigentümer, die geschützten Bauteile dauernd und ungeschmälert zu erhalten sowie Umbauten, Renovationen und Instandstellungen nach denkmalpflegerischen Gesichtspunkten vorzunehmen. (Der Landbote)