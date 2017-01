Eine Familienära endet, die Pferde bleiben

Beim ersten Auftritt der Reitermusik Elgg brannten die Pferde samt Reitern durch. «Die Musiker sind mit den Instrumenten in den Apfelbäumen hängen geblieben und wir mussten alle wieder zusammensuchen», erzählt Paul Weier amüsiert. Der Auftritt habe dann etwas später als geplant angefangen. Den Verein hatte Weier 1963 gegründet, nachdem er in Berlin eine Musikkapelle zu Pferd gesehen hatte. Eigentlich habe er die Idee bloss lancieren wollen, dann sei er aber 45 Jahre als Paukist und Präsident dabeigeblieben. Dem Ideenaustausch in Sachen Pferd frönt der 82-Jährige heute noch immer treu und leidenschaftlich.

Weiers Eltern kamen ursprünglich von Schlatt nach Elgg und begannen dort vor 90 Jahren mit dem Aufbau eines Reitsportzentrums, das bald weit über die Schweiz hinaus bekannt war. «Alle wichtigen Leute im Dorf wollten damals dazugehören, etwa die Ärzte und der Notar», erzählt Weier. Die Familienära endet, wenn in einigen Tagen der neue Besitzer der Anlage, Olympiasieger Steve Guerdat, mit Personal und Pferden einzieht.

Im ehemaligen Kartoffelkeller seines Hauses in Elgg hat Weier, viermaliger Olympiateilnehmer, sein eigenes kleines Pferdesportmuseum eingerichtet. An einer Wand hängt eine Auswahl an Steigbügeln, an einer anderen Trensen, die aus Pferdemäulern aller Welt stammen. Ein solches Gebissstück aus römischer Zeit hat Weier selbst in einem seiner Acker in Elgg gefunden. «Da ist noch ab und zu ein Hufeisen aufgetaucht», erzählt er.

In einer Ecke des Kellermuseums steht Weiers alter Dragonersattel, 10'000 Kilometer habe er darauf hinter sich gebracht. «Den kann man danach nicht einfach in die Verbrennung schicken.» Drei Rationen Hafer, eine Zahnbürste und etwas Wechselbekleidung hatten Platz. Links wurde für das Pferd gepackt, rechts für den Mann.

An Pferden kam Weier familienbedingt nicht vorbei. Bereits mit drei Jahren bekam er sein erstes Pony von Fredy Knie senior geschenkt, der damals alle seine Zirkuspferde über den Reitstall Elgg bezog. Dass er beruflich mit dem Reitsport zu tun haben würde, war allerdings nicht von Anfang an vorgesehen. Eigentlich habe er Landwirt werden wollen, er sei schliesslich damit aufgewachsen, sagt er. «Aber meine beiden Brüder haben mich dafür immer ausgelacht.» Weier studierte einige Semester Tiermedizin und sollte danach die Praxis des Onkels übernehmen. Doch die Herzkrise seines Reitmentors Oskar Frank kam dazwischen. Aus Bern fragte man ihn an, ob er dessen Stelle als Chefreitlehrer beim Militär übernehmen wolle. Weier wollte.

Zu jedem seiner Lebensabschnitte gehören Pferde. In Bern begegnete Weier unter anderem Wildfeuer. Das Pferd, das seinem Namen alle Ehre machte, gehörte der damaligen dänischen Botschafterin. Diese wollte es weggeben, nachdem es die Pferdepflegerin spitalreif getreten hatte. «Ein tolles Springpferd», sagt Weier, nur einen etwas eigenen, starken Kopf habe es gehabt. Wie von jedem seiner Pferde hängt auch von Wildfeuer eine Schwarzweissfotografie im Kellermuseum; neben Xingu, Wulf, Junker und Fink, auf deren Rücken er unter anderem als erster Schweizer die Grossen Preise von Rom und Aachen gewonnen hat.

Neben einem international bekannten Reitstall aufzuwachsen, bedeutete Kontakt zu allerlei Sport- und Politgrössen. So hat etwa Prinz Bernhard aus den Niederlanden eine Woche bei Familie Weier im Gasthof Löwen gewohnt. Die Wirtschaft gehörte lange Jahre zum Areal dazu. «Wir haben jeweils zusammen gegessen und sind jeden Tag ausgeritten», erzählt Weier.

Nebst weiterer royaler Prominenz wie etwa Prinz Takeda aus Japan trainierten in der historischen Reithalle Elgg auch diverse Olympiateilnehmer. Das, obwohl die Halle mit 12 auf 32 Meter zu klein für olympische Masse war. «Wir sind trotzdem bis zu zwei Meter hoch gesprungen, auch wenn es mit Anlauf und Landung manchmal eng geworden ist», erzählt Weier. Früher hätten auch gut und gerne 20 Reiter gleichzeitig trainiert. «Später hiess es manchmal, sie sei doch für einen einzelnen Sportreiter zu klein.»

Auch habe es im Holzgebäude nie ein Rauchverbot gegeben. Zu Zeiten der grossen Reitfeste in Elgg sei die Feuerwehr jeweils Pikett gestanden, denn die Besucher liess man ihre Stumpen und Brissagos geniessen. «Es ist schon ein wenig ironisch, dass nie etwas passiert ist, und dann hat sie jemand angezündet», sagt Weier. 2011 fiel die historische Halle vermutlich dem Elgger Brandstifter zum Opfer, der fast 20 Feuer legte. Die Reitbahngenossenschaft erstellte 2012 eine neue Halle am selben Ort.

Nach seiner Zeit in Bern arbeitete Weier drei Jahre lang im Iran als Ausbildner der Reiterei des Schahs. «Ich war jeweils einige Wochen dort und kam dann wieder heim, um Kraft zu tanken.» Bis er den Familienbetrieb samt Gasthof auf Wunsch der Mutter übernahm. «Ich wollte nie eine Reitschule oder eine Wirtschaft, aber es kam anders.»

Auch heute mit über 80 Jahren machen Auslandreisen einen Grossteil seines Jahres aus. «2016 habe ich 120 Tage in China verbracht und dieses Jahr wird nicht anders», sagt Weier. Seit zehn Jahren ist er mit dem Aufbau des chinesischen Reitsports beschäftigt. Zurzeit helfe er bei den Vorbereitungen der grossen China Games in Tianjin und den 3. Jugendolympiaden in Buenos Aires. «Europa ist auf einem sehr hohen Niveau und ich gebe gerne weiter, was ich mit Pferden lernen durfte.» Dem Abschied vom Elgger Reitsportzentrum näherte er sich mit dessen Verpachtung an. Leicht fällt er nicht, auch wenn Weier das nicht in Worten sagt. (Der Landbote)