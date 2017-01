Eine Immobilie, nach 205 Jahren Industrie

Die Inschrift auf einer hübsch polierten Metallplatte heisst: «Die Maschinenfabrik Rieter AG gratuliert der Hermann Bühler AG zu ihrem 200-jährigen Bestehen und zur Inbetriebnahme dieser Luftspinnmaschine J 20». Das war vor fünf Jahren, die J 20 war damals das modernste Produkt aus den Rieter-Hallen, das sich eine Spinnerei wünschen und kaufen konnte. Jetzt hat die J 20 ihren Dienst in Sennhof erfüllt und wartet auf den Abtransport. Wohin die Reise geht, weiss Martin Kägi nicht.

Er ist der Letzte seiner Familie (seine Mutter ist eine Bühler), der in der Schweiz eine Spinnerei führte. Sechs Generationen und gut 200 Jahre zuvor hatten die Bühlers im Textilgeschäft begonnen.Martin Kägi ist wieder guter Dinge. Das letzte Jahr sei für ihn sehr schwierig gewesen: die Einsicht, dass sich nicht mehr rentabel produzieren lasse. Der Entscheid, die Fabrik zu schliessen. Diesen Entscheid den 140 Angestellten mitzuteilen und ihn dann auch durchzuziehen. Den Maschinenpark, der riesige Flächen auf mehreren Etagen füllt, en bloc zu verkaufen für eine Summe, die wie ein Witz tönt «und trotz des Überangebots an Occasionen noch über dem liegt, was wir erwarten durften», wie Kägi sagt.

Kein Prinz zum Küssen in Sicht

Reihenweise Maschinen, vom Mischer zur Karde zur Kämmerei zur Strecke und zum Flyer bishin zur Rieter-Air-Jet-Maschine J 20, alles steht noch in den Hallen. Dazwischen Hunderte Kannen, fassartige Behälter für die vorverarbeitete Baumwolle, reihenweise Leichtmetallwägeli,gefüllt mit Hunderttausenden Spinnhülsen in verschiedensten Farben, passend zum jeweiligen Garn. Alles liegt in einem Dornröschenschlaf, bloss wird hier kein Prinz vorbeikommen, um die stillgelegte Fabrik wieder wachzuküssen. Ende Jahr wird hier alles weggeräumt, leer und kalt sein. Jetzt wird noch ein bisschen geheizt. «Wir wussten zunächst nicht einmal, ob die Hallen überhaupt eine Heizung haben», sagt Kägi. Die Abwärme der Maschinen reichte als Heizung.

Fast ganz leer wird Ende Jahr auch der Verwaltungstrakt sein im Fabrikgebäude aus dem Jahr 1856. Bloss Kägi, der Abwart und ein Buchhalter werden noch dort arbeiten. Der letzte Verkäufer, der letzte Lagerist, der letzte Elektriker, sie alle hören im Verlauf des Jahres auch auf.

Kägis Neustart mit 51 Jahren

Für CEO Martin Kägi aber beginnt dann Teil zwei seiner Tätigkeit bei der Hermann Bühler AG. 1994 hatte er, der studierte Maschineningenieur, im Verkauf begonnen, 2000 wurde er Chef. Ein Chef, der selten im Anzug, sondern lieber locker im Geschäft erscheint. Und jetzt wird er Immobilienmanager: «Ich freue mich, mit 51 Jahren nochmals eine neue Aufgabe anzupacken.»

Der Plan sieht so aus: Auf Basis des bestehenden Gestaltungsplanes (der Wohnungen im Altbau erlaubt) sollen mittels zweier Wettbewerbe die Möglichkeiten ausgelotet werden. Wie viele Wohnungen sind in den oberen Etagen der alten Fabrik möglich? Wie werden sie erschlossen, gegliedert, gestaltet? Wie lassen sich die grossen, nicht unterteilten Fabrikhallen umnutzen und umbauen für neue industrielle oder gewerbliche Zwecke? Und lassen sich mit einem weiteren Gestaltungsplan später auch Neubauwohnungen realisieren?

In bester Maklermanier

Platz für Neues ist viel da. Nur schon die bestehenden Flächen sind enorm: Rund 5000 Quadratmeter für Wohnungen und weit über 12 000 Quadratmeter für Gewerbe und andere Nutzungen. Und schattig, wie man aufgrund der Lage vermuten könnte, sei das grosse Fabrikareal nicht. «Im Gegenteil, es ist sehr sonnig, und von den oberen Wohngeschossen hat man nicht nur freie Sicht auf die Töss, sondern auch hinauf zur Kyburg, und es ist ausserordentlich ruhig hier», schwärmt Kägi bereits in bester Immobilienmaklermanier.

Ein Teil von ihm bleibt freilich noch Spinner: Zur Hermann Bühler AG gehört nach wie vor die Spinnerei in den USA. Output und Belegschaft lassen sich in etwa mit dem vergleichen, was bis im letzten Herbst in Sennhof war. «Aber die Lohnkosten sind halb so hoch», sagt Kägi, und die Freihandelsverträge mit den Staaten in Mittelamerika seien besser für Garne made in USA. Fast täglich spricht Kägi mit dem Geschäftsführer jenseits des Atlantiks, drei- bis viermal im Jahr fliegt er hin.

«Es gab keine andere Lösung»

Spürt er keine Wehmut, wenn er jetzt durch die Hallen geht, wo noch alles laufen könnte wie in den letzten 200 Jahren? Und wie fühlt er sich am Ende dieser langen Familientradition? «Ich bin eher erleichtert als wehmütig», sagt Martin Kägi. «Und ich weiss: Es gab keine andere Lösung, als diesen Schlussstrich zu ziehen.» (Der Landbote)