Eine Klasse, zwei Lehrerinnen

«An einer Primarsschulklasse im Kanton Zürich unterrichten heute in der Regel vier bis sechs Lehrpersonen», sagt Markus Ruf, Schulpräsident von Neftenbach. Wie viele Lehrkräfte in einem Schulzimmer ein und aus gehen, hängt dabei von mehreren Faktoren ab. Einerseits davon, welchen Fächerkanon die Lehrpersonen in welchen Teilpensen unterrichten. Andererseits, welche zusätzlichen Fachkräfte – etwa für Therapien, integrative Förderung, Englisch, Deutsch als Zweitsprache, Handarbeit, Turnen und Werken – herangezogen werden.

Anders im Schulhaus Heerenweg in Aesch, wo die aus drei Mehrklassen bestehende Primarschule inzwischen schon im dritten Schuljahr am Schulversuch «Fokus Starke Lernbeziehung» teilnimmt. Getreu dem Motto des Schulversuchs «Weniger Lehrpersonen pro Klasse» sind im Heerenweg nur noch zwei Lehrpersonen in einer Klasse beschäftigt. «Wir unterrichten dafür mehr Fächer als zuvor», sagt Primarlehrerin Rosmarie Berger, die sich mit Kollegin Rahel Dolge eine Klasse teilt.

«Für die Kinder ist das eine Beruhigung und die Förderung ist integrativer», ist Doris Braun, Schulleiterin im Heerenweg, überzeugt. «Wir machen damit gute Erfahrungen.» Es scheint also, dass das Ziel des Schulversuchs, wonach durch weniger Lehrkräfte bessere Voraussetzungen für den Beziehungsaufbau zu den einzelnen Schülern und deren Förderung geschaffen werden soll, am Heerenweg erreicht wird. Dort ist man auf jeden Fall froh, dass der Regierungsrat Mitte Februar die Verlängerung des Schulversuchs bis 2021/22 beschlossen hat.

Gut für kleine Schulen

Dass am Heerenweg alle Klassen nur noch von zwei Personen unterrichtet werden, geschieht zum Leidwesen von Heilpädagoginnen und Heilpädagogen – könnte man denken. Denn sie arbeiten im Schulversuch nicht mehr selbst mit den Kindern, sondern stehen den Lehrkräften beratend zur Seite. Doch das ist laut Schulpräsident kein Problem. «Heilpädagogische Fachkräfte sind ohnehin Mangelware und für alle Schulen, insbesondere für kleinere an der Peripherie, schwer zu finden», sagt Schulpräsident Ruf. In Aesch funktioniere das Schulversuchsmodell mit der heilpädagogischen Beratung ausgezeichnet. Die Heilpädagogin aus der grösseren Primarschule Auenrain in Neftenbach komme einen Vormittag pro Monat zur Beratung ins Schulhaus Heerenweg.

Nicht fürs Auenrain

Die Verlängerung des «FSL», wie der Schulversuch abgekürzt lautet, wird im Schulhaus Heerenweg unisono begrüsst. Das gebe Planungssicherheit, sagt Markus Ruf. Für das Auenrain werde das Modell jedoch eher nicht ins Auge gefasst. «Die schulische Heilpädagogik funktioniert dort sehr gut.»

Ganzheitliche Sicht

Im Heerenweg begrüssen derweil auch Katharina Brühwiler und Käthi Bärtschiger den Schulversuch. Sie unterrichten zusammen die Mehrklasse der Jahrgänge der dritten und vierten Klasse. «Man kann sich besser auf das einzelne Kind einlassen und kennt seine Leistungen aus ganzheitlicher Sicht», sagt Brühwiler. Die Rückkehr zu weniger Lehrpersonen bedeute aber nicht, dass das integrative Schulmodell versagt habe, ist Bärtschiger überzeugt. «Es ist und bleibt ein Fortschritt.» Der Unterschied bestehe lediglich darin, dass die Lehrpersonen im «FSL» Teilleistungsschwächen selbst ausgleichen würden.

Zuletzt die Frage: Spart eine Schule mit «FSL» Kosten ein? «Nein», sagt Markus Ruf. «Die Klassenlehrkräfte erteilen mehr Lektionen und haben dadurch höhere Pensen.»