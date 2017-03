Eine neue Grosshalle für Sport und Kultur

Rot, blau, grün. An der Tösstalstrasse wehen die Fahnen des Bundes, des Kantons und der Gemeinde neben der «Rägeboge Halle» in Kollbrunn. Zumindest von aussen ist es der einzige Farbtupfer der neugebauten Mehrzweckhalle. «Das liegt unter anderem daran, dass der rote Platz zwischen der Halle und der Schulhauserweiterung noch nicht geteert worden ist», sagt der Zeller Gemeindepräsident Martin Lüdin. Der rote Platz soll grellrot werden: «Wie ein Tennisplatz.»

Im Foyer der neuen Mehrzweckhalle sind die Wände ebenfalls rot gestrichen, allerdings eher purpur. «Da wir in der Halle auch kulturelle Anlässe anbieten wollen, soll das Foyer entsprechend wirken», sagt Lüdin. Die rote Wand als Samtvorhang,

«Sensationelle Akkustik»

In der Halle, die während des Besuchs gerade von zwei Schulklassen genutzt wird, sind an der Decke und an der Seite sogenannte Schallschluckwände montiert: «Die Akkustik ist sensationell.» Kürzlich habe die Harmoniemusik die Halle getestet und sei begeistert gewesen.

Damit die Zuschauer die Künstler bei ihren Auftritten betrachten können, sind in einem Materialraum Bühnenelemente gelagert. Zu fünft dauere der Abbau keine zwei Stunden, sagt Lüdin. An der Decke sind schwarze Metallschienen sichtbar. An ihnen können Vorhänge, Scheinwerfer oder Beamer befestigt werden. Die Halle kann bis zu 1000 Personen fassen.

Einzigartig im Tösstal

Die Mehrzweckhalle ist die einzige im ganzen Tösstal, die es in den Katalog des Kantonalen Sportanlagenförderkonzepts (KASAK) geschafft hat. Sie ist somit eine «Anlage mit regionaler Bedeutung». Lüdin sagt: «Diese Klassierung hilft natürlich, wenn Vereine auf der Suche nach Hallen sind.» Vom Sportfonds gab es zusätzlich eine Million Franken an den Bau.

Einen ganz eigenen Fonds hat die Gemeinde mit den Einnahmen der insgesamt 18 Werbeflächen an den Hallenwänden eingerichtet. «Die gut 15 000 Franken sind zweckgebunden und dienen der Weiterentwicklung der Halle», sagt Lüdin.

Doch derzeit mangelt es an nichts. In der grosszügig eingerichteten Küche findet sich Geschirr, Besteck und Gläser für 300 Personen. Daneben steht eine Kücheninsel mit vier Herdplatten und ein Hochleistungssteamer. «Der kann bis zu 15 Kilogramm Bohnen in einem Durchgang kochen», sagt Lüdin. Neben der Küche ist der gelbgestrichene Mehrzweckraum, der seperat gemietet werden kann und Platz für bis zu 100 Personen bietet. Im Untergeschoss befinden sich Garderoben und WCs. Die Lavabos sind grosszügig bemessen.

Automatisierte Infrastruktur

Als «harte Verpflichtung» beurteilt Lüdin das Energiestadt-Label der Gemeinde. Auf dem Dach der Halle ist eine 1000 Quadratmeter grosse Solaranlage installiert, die Halle genügt dem Minergie-Standard. Lüdin sei während des Baus um eine gute Wirtschaftlichkeit besorgt gewesen. Eine starke Automatisierung ist das Ergebnis. So existiert eine automatische Beschattungsanlage, Lüftung und Licht schalten sich erst beim Betreten eines Raumes ein. Zusätzlich ist es auch möglich, Temperaturen vorgängig für einen bestimmten Termin einzustellen. Funktioniert etwas nicht mehr, wird der Hauswart vom System informiert. Bisher hat das Projekt alle Termine eingehalten: Die Schule nutzt die Halle seit Anfang Dezember, die Vereine seit anfangs Jahr.

Nebst dem roten Platz fehlt noch eine graue Tartanbahn, die parallel zur Tösstalstrasse verläuft und in einem Sandbecken endet und die Beschriftung aus Aluminium.

Am 8. April findet die offizielle Einweihung mit Reden, Gebäudeführungen und Unterhaltung statt. (Der Landbote)