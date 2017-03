Es bleibt gleich und wird doch neu

Die Garage Carrosserie Moser AG will die Liegenschaft an der Trottenstrasse 2 umbauen. Laut Baugesuch, das noch bis morgen Donnerstag öffentlich aufliegt, soll der Ökonomieteil abgerissen und ein Ersatzbau erstellt werden. Im Hinblick auf das Bau­vorhaben ist das Haus teilweise zum kommunalen Schutzobjekt erklärt worden. Zwischen Eigentümern und der Gemeinde wurde ein Schutzvertrag abgeschlossen.

Geschützte Elemente bleiben

«Das Bauvorhaben nimmt Rücksicht auf diese geschützten Elemente, die Fassadenstruktur wird beim Ersatzbau erhalten», sagt Bauvorstand Hans-Peter Häderli auf Anfrage. Der Ersatzbau behalte die Masse des bisherigen Baus in neuer Optik bei.

Der vordere Teil des 1831 erbauten Wohnhauses bleibt unverändert. Das Umbauprojekt sieht drei 3½-Zimmer-Wohnungen sowie eine Tiefgarage mit 15 projektierten Parkplätzen vor. Im Freien sollen zu den zwölf bestehenden Parkplätzen drei neue entstehen. Wo bis im Oktober letzten Jahres die Mazda-Vertretung einquartiert war, wird es neu zwei getrennte Gewerbeflächen geben. Auf rund 160 Quadrat­metern könnte künftig ein Versicherer ein Schadencenter errichten. «Um unseren Kunden noch mehr Platz und Parkmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen, ­erwägt Zurich Schweiz, den Help Point in der Tankstelle Rosenberg in Winterthur an einen neuen Standort zu verlegen», heisst es bei der Zurich-Versicherung auf Anfrage. Mietverträge seien im Stadium des Baugesuches noch keine unterzeichnet, erklärt Bruno Moser junior.

Noch freie Fläche

Kein Mieter scheint bisher für die zweite Gewerberäumlichkeit im Parterre des neu geplanten Ökonomieteils in Aussicht. «Die Gewerbefläche im Umfang von rund 80 Quadratmetern ist noch frei», bestätigt Moser.

Der Ökonomieteil soll in Massivholzbauweise gebaut werden. Das Farb- und Materialkonzept wird laut Bausekretärin Jacqueline Ringer erst kurz vor Voll­endung des Rohbaus erstellt. (dt)