Fast alle fanden fünf Geschosse gut

Zwischen Breitestrasse und Reutlingerstrasse soll Grosses entstehen: Auf der Schneckenwiese will die Gemeinde Seuzach rund 55 altersgerechte Wohnungen realisieren. Den Investorenwettbewerb gewann das Projekt der Wohnbaugenossenschaft Gaiwo, das von Hinder Kalberer Architekten entwickelt wurde. «Am 18. September werden wir Ihnen den Baurechtsvertrag vorlegen», sagte Gemeindepräsidentin Katharina Weibel an der Gemeindeversammlung am Montag. «Heute geht es lediglich um den Gestaltungsplan.»

Im Richtprojekt sind drei fünfgeschossige Wohnbauten von je 16 Metern Gesamthöhe vorgesehen. Neben den geplanten Eigentums- und Mietwohnungen sollen darin künftig ausserdem die Gemeindebibliothek, Tagesstrukturen und die Spitex untergebracht werden. Da die maximale Gebäudehöhe in der Zone für öffentliche Bauten bei 11,4 Metern liegt, ist wegen der Abweichung ein Gestaltungsplan nötig. Darin sind auch die zulässigen Abstände zu den Nachbargrundstücken geregelt.

Nicht für alle freie Sicht

Bauvorstand Hans Peter Häderli lobte das Projekt. Durch die Stellung der drei Gebäude bleibe viel Grünfläche der Schneckenwiese erhalten. Die Neubauten würden sich die Sicht nicht verdecken. Ein Vorzug des Projektes, der nicht auf alle zutrifft, wie sich an der Versammlung zeigte. Ein betroffener Grundeigentümer meldete sich zu Wort: Die Gestaltung des Projektes gefalle ihm zwar. Doch die 16 Meter hohe Wand des Nordgebäudes, das ihm vor die Nase gebaut werde, habe ihn erschreckt. «Von unserem Wintergarten aus werden wir künftig den Himmel nicht mehr sehen.»

Sein Antrag, das Nordgebäude um ein Geschoss zu verringern, hatte keine Chance. Er habe das natürlich gewusst, sagte er nach der Versammlung. Doch er habe dennoch auf das Problem aufmerksam machen wollen.

Vor der Schlussabstimmung über den Gestaltungsplan interessierte sich das Publikum für die Anzahl Parkplätze und von woher diese erschlossen würden. «Auf der Breitestrasse könnte ein Knotenpunkt entstehen», gab ein Votant zu bedenken. «In der Weisung fehlt das Mobilitätskonzept, das ist aus meiner Sicht ein Manko.» Das Mobilitätskonzept, so Gemeindepräsidentin Katharina Weibel, erfolge erst mit der Baubewilligung. Man sei sich dieses Problems aber bewusst. Von den 190 anwesenden Stimmberechtigten gab es bis auf fünf Gegenstimmen eine deutliche Zustimmung für den Gestaltungsplan.

4,1 Millionen im Minus

Finanzvorstand Marcel Fritz musste der Gemeindeversammlung plausibel machen, weshalb die Jahresrechnung 2016 um 2,4 Millionen Franken schlechter abschnitt, als budgetiert. Das letztjährige Ergebnis liegt dadurch 4,1 Millionen Franken im Minus. Fritz erklärte dies mit einem Einbruch bei den Steuern früherer Jahre und dem «enormen Kostenanstieg» in der Pflegefinanzierung und bei den Sozialausgaben. Seuzach sei gewachsen, aber die Steuerkraft nicht. Das Budget sei jedoch bei den beeinflussbaren Positionen sehr gut getroffen worden. Und der Steuerfuss liege mit 92 Prozent immer noch weit unter dem Kantonsmittel. Die Finanzkontrolle stellte sich «voll hinter die vermutlich historisch schlechte Rechnung», die Gemeindeversammlung nahm sie daraufhin einstimmig ab.

«Massiver Transitverkehr»

Der massive Transitverkehr belaste die Stationsstrasse zusehends. In ihrer Anfrage an den Gemeinderat wollte die FDP Seuzach-Ohringen wissen, welche Mittel dem Gemeinderat zur Verfügung stünden, um auf Bund und Kantonsrat Druck auszuüben, damit die Bewirtschaftung der Standstreifen bald in Angriff genommen werde.

Leider habe die Gemeinde keine Einflussmöglichkeit auf das Bauprogramm der Nationalstrassen-Sanierung, antwortete die Gemeindepräsidentin im Namen der Exekutive. Zirka 2035 solle der Ausbau der A1 zwischen Töss und Oberwinterthur auf acht Spuren realisiert werden. Die Einrichtung der Pannenstreifen für die temporäre oder permanente Nutzung dürfe – «optimistisch betrachtet» – voraussichtlich bis 2021 der Fall sein. Die heutigen Pannenstreifen könnten laut Astra nicht sofort für den Verkehr frei gegeben werden. Der Gemeinderat sei in der Koordinationsgruppe des Astra vertreten «und verfügt damit über Informationen aus erster Hand», so der Gemeinderat in seiner Antwort. (Der Landbote)