Frühlingserwachen auf der Alp

In der Höhe dauert es ein bisschen länger, bis es richtig Frühling wird. Die Alp Schnurrberg oberhalb von Turbenthal liegt immerhin auf über 720 Metern über Meer, die Töss im Tal unten fliesst auf 550 Metern. Steile Schotterstrassen und Wanderwege führen hinauf. Oben schweift der Blick über sanfte Hügel und Wälder, erste grüne Knospen an den Bäumen künden bereits wärmere Tage an.

Auch die Pächterfamilie bereitet sich seit einiger Zeit auf die Sommersaison vor. Es ist das siebte Jahr, das Angela und Julian Burkhard gemeinsam auf der Alpwirtschaft im Zürcher Oberland verbringen. Seit bald zwei Jahren mit dabei ist Sohnemann Leroy. Erstmals lanciert die Familie die Saison derzeit mit einer Natura-Beef-Woche, die noch bis Sonntag dauert.

Mutterkuhhaltung

Das Fleisch dafür stammt von Mutterkuhkälbern, die nach vergangenem Sommer nun seit März auf einer Wiese in der Nähe des Hofs grasen. Mit der Herde unterwegs sind auch schottische Hochlandrinder.

Die Burkhards wollen in ihrer Gastwirtschaft generell möglichst viele Produkte anbieten, die sie selber herstellen können. Nebst den bis zu hundert Rindern, den Mutterkühen, Ziegen, Hühnern, Hasen und Enten unterhalten die beiden deshalb zusätzlich auch Ackerflächen. Aus Urdinkel wird Buurebrot. Aus Raps soll schon bald eigenes Öl entstehen. Das alles zusammen bedeutet viel Arbeit.

Aller Anfang ist schwer

Angela und Julian Burkhard haben die Alp 2011 übernommen, er als gelernter Zimmermann, sie als Bäckerin/Konditorin. Einige Erfahrung in der Landwirtschaft brachten sie damals zwar mit, weil beide auf Bauernhöfen gross geworden sind. Der Anfang war dennoch hart. Sie stiessen baldan ihre Belastungsgrenze. Mittlerweile hat sich jedoch vieles eingespielt.

«Wir mussten ein Tempo finden, das uns passt»



«Wir mussten ein Tempo finden, das uns passt», sagt der 31-jährige Julian Burkhard. So haben sie die Öffnungszeiten angepasst und in der Regel nur bis 19 Uhr geöffnet. Eine Ausnahme ist die aktuelle Spezialitätenwoche bis Sonntag. Im Sommer werden sie zudem von zwei Angestellten und von den Eltern unterstützt. Sie haben dadurch sogar Zeit gefunden, um sich nebenberuflich zu engagieren. Sie leitet Kinderturnen, er ist Schulpfleger.

Kräuter und Kartoffeln

Immer wieder schaffen es die Burkhards mit speziellen Aktionen, auf ihre Alp aufmerksam zu machen. Sie bauten schon seltene Kartoffelsorten an, pflegen bis heute einen Kräutergarten und unterhalten einen Kneipp-Weg, der bereits wieder geöffnet hat. Das neuste Projekt: Sie wollen dereinst nur noch aufbereitetes Wasser aus eigener Quelle anbieten.

Mit dem Erlös aus dessen Verkauf soll das Gehörlosendorf in Turbenthal unterstützt werden. Schon mehrfach ein Thema war die Umstellung auf Biobetrieb. Für Julian Burkhard würde das aber bedeuten, dass auch sämtliche angebotenen Produkte im Restaurant bio sein müssten. «Das würde das Angebot für Ausflügler verteuern.» Denn nur mit hofeigenem Fleisch könnten sie die Nachfrage nicht immer decken. Deshalb kaufen sie auch bei Metzgern in der Region ein.

Beliebtes Wandergebiet

Hauptziel ist es, möglichst tagsüber Gäste auf den abgelegenen Hof zu locken. Das ist vor allem unter der Woche nicht ganz einfach und vor allem stark vom Wetter abhängig. Denn die Gegend ist abgelegen. Von Turbenthal her beträgt die Wanderzeit immerhin gut 40 Minuten.

Bei Wanderern und Bikern beliebt ist der Schauenberg. Vom Schnurrberg her ist er zu Fuss in circa einer Stunde zu erreichen.

(Der Landbote)