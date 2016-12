Gemeinden wollen SBB ausbremsen

Über 600 Unterschriften für den Erhalt der SBB-Verkaufsstelle in der Post Wiesendangen haben die beiden Ortsparteien FDP und EVP in den vergangenen sechs Wochen gesammelt.Die Petition erfolgte auf einen Entscheid der SBB vom September. Die Bahng esellschaft will bis Ende 2017 ihre Tickets nur noch über eigene Kanäle und nicht mehr über Drittpartner verkaufen. In Elgg, Islikon, Ossingen, Räterschen, Seuzach und eben Wiesendangen könnte man sein Billett dann nur noch im Bus, am Automaten oder via Handy beziehen. «Es gab kaum jemanden, der fand, dass die Schliessung eine gute Sache sei», sagt Bettina Huber, Präsidentin der FDP Wiesendangen. Nun trudeln die letzten Unterschriftenbögen ein, anfangs Januar sollen sie in Absprache mit der Gemeinde bei der SBB eingereicht werden.

Bund und Kanton helfen nicht

Auch in Elsau hatte sich die Gemeinde bereits im November dafür eingesetzt, dass auf der Poststelle in Räterschen weiterhin Bahnbillette verkauft werden können. Jedoch ohne Erfolg: «Inzwischen mussten wir erfahren, dass der Entscheid nicht verhandelbar ist», schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung.

Der Gachnanger Gemeinderat will ebenfalls nicht, dass das Reisebüro «Züger Reisen» im Bahnhof Islikon ab 2018 keine SBB-Billette mehr verkaufen darf. Die Gemeinde schrieb deshalb einen Brief an SBB-CEO Andreas Meyer. Das positive Echo blieb jedoch auch hier aus. «Wir haben von Meyer einen ganz höflichen Brief erhalten – leider ohne Inhalt», sagte Gemeindepräsident Matthias Müller an der Gemeindeversammlung anfangs Dezember im Scherz.

«Der Trend, dass immer mehr Billette via Internet und Mobile App gekauft werden, wird sich fortsetzen.»



Oliver Dischoe,

Mediensprecher SBB

Petitionärin Huber aus Wiesendangen ist sich bewusst, dass die 600 Unterschriften bei der SBB einen schweren Stand haben werden. Sie will jedoch nichts unversucht lassen. Sie fordert: «Es muss ein Dialog darüber stattfinden, welche Art von Service Public wir wollen.»

Von kantonaler Seite ist indes keine Hilfe zu erwarten. Eine dringliche Anfrage dreier Kantonsräte wurde negativ beantwortet: «Die Schliessung von Drittverkaufsstellen steht im Einklang mit den Entwicklungen der vergangenen Jahre.»

Anders im Kanton St. Gallen, wo Regierungsrat Bruno Damann versprach, sich für den Erhalt der Drittverkaufsstellen einzusetzen. Verkehrsministerin Doris Leuthard wiederum zeigte sich dazu nicht bereit: «Der Entscheid der SBB den Billettverkauf durch Dritte einzustellen, fällt in die operative Tätigkeit des Unternehmens, auf welche der Bundesrat keinen Einfluss hat», sagte sie bereits im September.

30 000 Unterschriften dagegen

Einen Lichtblick für alle Gegner der SBB-Strategie liefert der Verkehrs-Club der Schweiz (VCS). Dieser hat eine schweizweite Petition gegen die Schliessung der Drittverkaufsstellen lanciert. Über 30 000 Unterschriften haben sie laut Mediensprecher Matthias Müller bisher gesammelt. Sein Namensvetter, der Gachnanger Gemeindepräsident, hat die Petition auf der Homepage der Gemeinde aufgeschaltet, nachdem der Brief an Meyer keinen Erfolg gebracht hatte.

«Es muss ein Dialog darüber stattfinden, welche Art von Service Public wir wollen.»



Bettina Huber,

Präsidentin

FDP Wiesendangen

Der VCS kritisiert die berechneten Einsparungen der SBB. Diese sieht durch die Schliessung ein Sparpotential von insgesamt fünf Millionen Franken pro Jahr vor. Dies, weil die Verkaufsstellen von der SBB für jedes verkaufte Ticket Provisionen erhalten. Müller vom VCS sagt, dass diese Rechnung für ihn nicht aufgehe: «Wenn die Schalter wegfallen, gibt es für neue Pendler eine höhere Eintrittshürde in den öffentlichen Verkehrs, der Gesamtumsatz würde sinken.»

Diese Gedanken teilt die SBB nicht. Im vergangenen Jahr sind nach Angaben der Bahngesellschaft via Internet und Mobile-App 40 Prozent mehr Billette als im Vorjahr verkauft worden, insgesamt sind es 18 Millionen. «Dieser Trend wird sich fortsetzen», sagt Mediensprecher Oliver Dischoe. Die Kundenbedürfnisse und technischen Möglichkeiten hätten sich in den letzten Jahren verändert. Doch auch in die bestehenden Verkaufskanäle investiert die SBB, laut eigenen Angaben waren es 50 Millionen Franken in den letzten fünf Jahren. Die Petition des VCS werde die SBB «ernst nehmen und den Dialog mit den betroffenen Drittpartnern weiterführen», sagt Dischoe. Die SBB hält an ihrem Entscheid fest und will per 1. Januar 2018 aus dem Billettverkauf durch Drittpartner aussteigen. Der VCS will bis im Februar Unterschriften gegen dieses Vorhaben sammeln. (Der Landbote)