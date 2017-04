Gesuch zur Ausbildung von Polopferden

Markus Gräff will auf seinem Pferdezucht- und Aufzuchtbetrieb La Irenita in Hettlingen künftig Polopferde ausbilden. Dazu stellt er ein Umnutzungsgesuch, das noch bis morgen öffentlich aufliegt. Die bewirtschaftete Fläche seines Betriebs ist 15,5 Hektaren gross, wovon knapp fünf Hektaren Pachtland sind. Den Pferdebestand seines Zuchtbetriebs gibt Gräff mit vier Mutterstuten und drei bis vier Fohlen an, zwischen vier und acht Jungpferden im Alter bis 30 Monate und 12 Pferde über 30 Monate.

Tägliche Ausbildung nötig

Die Ausbildung für ein Polopferd sei erst mit fünf Jahren abgeschlossen und könne erst dann verkauft werden, heisst es im Umnutzungsgesuch. Bis zu diesem Zeitpunkt bedürften die Jungpferde einer täglichen Ausbildung in den Techniken des Polospiels. Heute absolvieren die Jungpferde aus Gräffs Aufzuchtsbetrieb ihre Ausbildungsübungen laut Gesuch auf dem Feld des benachbarten Poloclubs. Wenn das Feld aber besetzt sei oder ungünstige Witterungsverhältnisse vorherrschen, würden die Pferde ausgeritten oder aber auf dem betriebseigenen Sandplatz ausgebildet.

Die jetzige Situation sei betrieblich ungenügend, da bei der Pferdeausbildung stets Rücksicht auf den Bedarf des Poloclubs genommen werden müsse, schreibt Markus Gräff im Gesuch.

Die betrieblichen Engpässe sollen nun verbessert werden, indem die Jungpferde künftig auf dem Gelände in Hettlingen ausgebildet werden können. Dazu sei eine Mischnutzung der beiden Grundstücke mit der Kataster-Nr. 1 und 2 gegenüber den Stallungen als Ausbildungsplatz und Weide vorgesehen, heisst es im Gesuch. Die betroffenen Grundstücke liegen westlich respektive südwestlich des Hofes im Worbig.

Sie würden nur während der Polosaison, also von April bis Oktober, für Ausbildungszwecke benutzt, heisst es weiter. Während der restlichen Zeit sollen sie weiterhin als Weide dienen.

Keine Turniere vorgesehen

Die Ausbildung der Pferde erfolgt in Einzelbewegungen oder Ausbildungsspielen mit acht Tieren. Turniere sind laut Gesuch nicht vorgesehen. Für die Nutzung als Ausbildungsplatz sind keine baulichen Massnahmen erforderlich. Der jetzige Zustand der Weiden inklusive Einzäunung genüge.

Das Umnutzungsgesuch fällt in die Zuständigkeit des Kantons. Der Gemeinderat habe sich noch nicht damit befasst, sagt Gemeindepräsident Bruno Kräuchi.

Seit dem 1. Mai 2014 gelten neue Vorschriften zur Pferdehaltung in der Landwirtschafszone, die gegenüber vorher eine Reihe von Lockerungen enthalten. (dt)