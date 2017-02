Goldpferd Nino frisst seinen Hafer nun in Elgg

Vor dem Stallgebäude an der Aadorferstrasse und beim ehemaligen Hengststall hängen zwei Plakate am Weidezaun und heissen Steve Guerdat und sein Olympiagoldpferd Nino des Buissonnets in Elgg willkommen. «Die Idee für diesen speziellen Empfang hatte meine Frau Monica», sagt Paul Weier. Das Paar freute sich gemeinsam auf den Einzug des prominenten neuen Eigentümers, der das Reitsportzentrum Anfang Januar gekauft hat und nun das Lebenswerk der beiden fortsetzen wird.

Gestern Morgen, um 9.40 Uhr, war es dann endlich so weit: Ein grosser, beigefarbener Pferdetransport-Lastwagen rollt vom Dorf her kommend in Richtung Aadorf am Wohnhaus der Weiers vorbei, fährt mit seiner kostbaren Fracht behutsam um die leichte Rechtskurve und biegt auf Höhe der Hausnummer 18 in die Einfahrt. Am Steuer sitzt die Finnin Heidi Mulari, die seit elf Jahren als Pferdepflegerin und Stallmanagerin für Steve Guerdat arbeitet. Geschickt parkiert die 34-Jährige das tonnenschwere Gefährt rückwärts ein und springt zusammen mit zwei weiteren Pferdepflegern aus der Führerkabine. Aus dem Innern des Transporters erklingt das ungeduldige Aufstampfen von Hufen.

Guerdats Stimmung wirkt so düster wie der neblige Wintermorgen.

Die Heckklappe wird geöffnet, die hinterste Trennwand zur Seite geschoben und das erste von Steve Guerdats Turnierpferden betritt Elgger Boden. Es ist der 8-jährige Janus, eines der vielversprechenden Nachwuchspferde des Springreiters. Der Wallach nimmt einen tiefen Atemzug und wird von einer Pflegerin in den Stall geführt.

Der neue Chef mag nicht reden

Plötzlich steht auch Steve Guerdat da. In grauen Reithosen, eine graue Wollmütze ins Gesicht gezogen. Reden mag der neue Besitzer des Elgger Reitsportzentrums nicht. Bereits am Vortag hat er über seinen Mediensprecher ausrichten lassen, dass er sich bis auf weiteres nicht zum Umzug und zum laufenden Verfahren äussern wird. Seine Stimmung wirkt so düster wie der neblige Wintermorgen.

Die belastende Situation mit den renitenten Nutzern des Reitsportzentrums, die trotz einem seit fast drei Jahren aufgelösten Pachtverhältnis weiterhin mit rund 40 Pferden die Anlage besetzen («Landbote» vom 26. Januar), scheint die Freude über seinen Einzug zu trüben. Von der ehemaligen Pächterfamilie W. ist an diesem Morgen niemand zu sehen – und trotzdem ist sie allgegenwärtig. Vor dem Wohnhaus parkt ein Auto mit der Aufschrift NM Horses, die Firma, über die Familie W. seit 2008 die Reitanlage betrieben hat, und am Briefkasten stehen nach wie vor ihre Namen. Wie lange das noch so sein wird, ist offen. Von Rechts wegen hat Steve Guerdat seit dem 31. Januar die Möglichkeit, ein Ausweisungsverfahren einzuleiten.

Doch dafür sind seine Anwälte besorgt. Der Olympiasieger von 2012 und zweifache Weltcupsieger, der gestern Nachmittag noch nach Bordeaux flog, wo er über das Wochenende am Weltcupturnier teilnehmen wird, kümmert sich derweil lieber um seine Pferde. Er begleitet einen aufgeregt tänzelnden Schimmel aus dem Transporter, lässt ihn kurz die neue Umgebung betrachten und verschwindet dann mit ihm im Stall. Heidi Mulari geht mit dem vierten Pferd über die Verladerampe – der Lastwagen ist nun leer. Von Goldpferd Nino des Buissonnets, der im Dezember aus dem Sport verabschiedet wurde und der nun sein Rentnerdasein in Elgg geniessen darf, ist weit und breit nichts zu sehen. «Der kommt heute schon noch, aber mit einem späteren Transport», sagt Mulari und eilt ihrem Chef hinterher.

Alles bereit im Pferdeparadies

In dem Stall, der sich direkt unter dem Dreifamilienwohnhaus befindet, werden neun von Guerdats Sportpferden untergebracht. Das Gebäude, das rund 200 Meter von der grossen Reithalle entfernt ist, ist schon älter, aber die Boxen sind hell und geräumig und es gibt einen Futterraum sowie eine Sattelkammer. Als Pferdeparadies wurde dieser Stalltrakt einst in einem Fernsehbeitrag bezeichnet. In den vergangenen Tagen ist hier alles für die Ankunft von Steve Guerdats Turnierpferden vorbereitet worden. Die Boxen sind frisch eingestreut, je nach Bedürfnis der jeweiligen Pferde mit Streu oder Hobelspänen. Vor der Stalltür warten Materialkisten darauf, ausgepackt zu werden. Und auch im ehemaligen Hengststall der Weiers im Hohbühl, der ebenfalls in Sichtweite liegt und vier weitere Pferde des Springreiters beherbergen wird, war gestern alles bereit für die vierbeinigen Neuankömmlinge.

(Der Landbote)