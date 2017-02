Grössere Wäscherei im Keller geplant

Zehn Jahre Sonne, ein Jahr Wiesental

Fünf Häuser gehören heute zur Pflege Eulachtal, die von der Gemeinnützigen Stiftung Eulachtal getragen wird. Zwei können in diesem Jahr ein Jubiläum feiern.



Vor zehn Jahren eröffnete die Pflege Eulachtal das Zentrum Sonne für betagte Menschen mit psychiatrischen Defiziten in Elsau. Zuvor hatte es lediglich zwei Häuser in Elgg gegeben: Das Pflegezentrum Eulachtal für langzeitpflegebedürftige Menschen und den Lichtblick für Menschen mit Demenz.



Anfangs schlug der «Sonne» Skepsis entgegen, einige Elsauer befürchteten, es könnten Zusatzkosten auf die Gemeinde zukommen. Die Sorgen stellten sich aber als unbegründet heraus. Laut Dieter Lang, Stiftungspräsident der Gemeinnützigen Stiftung Eulachtal, war das Zentrum zwei Wochen nach der Eröffnung schon komplett ausgebucht. Heute wohnen dort 14 Menschen zwischen 68 und 100 Jahren, die im Alltag Unterstützung benötigen. Sie werden durch ebenfalls 14 Mitarbeitende betreut.



In Wiesendangen feiert im März das Pflegeheim Zentrum Wiesental sein einjähriges Jubiläum. Auch dort waren die 17 Plätze für betreuungs- und pflegebedürftige Menschen aus Wiesendangen schnell ausgebucht. «Mit den weiteren Anfragen auch aus der engeren Region könnten wir gleich ein zweites Haus eröffnen», sagt Jürgen Spies, der den Betrieb in den ersten zehn Monaten zusammen mit Miriam Huber geleitet hat. Spies widmet sich nun wieder seinen Aufgaben als Betriebsleiter des Zentrums Sonne, Huber kümmert sich innerhalb der Pflege Eulachtal um die Ausbildung. Seit Anfang Januar 2017 ist Pascal Frei neuer Betriebsleiter des Zentrums Wiesental. Vivienne Jankovic fungiert als seine Stellvertreterin und ist Hauptverantwortliche für die Pflege im Haus. (nid)