In Aadorf ist das Eis dick genug

Alles scheint dieser Tage festzufrieren: Getränke auf dem Balkon, Veloschlösser, Scheibenwischer. Dennoch ist es noch zu wenig kalt, damit Schlittschuläufer auf Gewässern in der Region perfekte Bedingungen vorfinden. Zwar sind viele Weiher mittlerweile mit einer Eisschicht überzogen. Diese ist derzeit aber fast überall zu dünn, um sich darauf gefahrlos bewegen zu können. Die Kantonspolizei Thurgau mahnt in einer Mitteilung zur Vorsicht. Experten hätten am Mittwoch auf dem Hüttwilersee nur eine nicht durchwegs gefrorene Eisdicke von zirka vier Zentimetern gemessen, was ungenügend sei. Auch zum Beispiel die Behörden in Ossingen raten vehement davon ab, Gewässer auf Gemeindegebiet zu betreten.

Eisweiher ist freigegeben

Eine Ausnahme in der Region ist der Eisweiher in Aadorf. Ab heute ist er offiziell zum Schlittschuhlaufen freigegeben. Zwar verhinderte hier ebenfalls zunächst eine Schneedecke, dass sich eine tragfähige Eisfläche bildet. Das änderte sich jedoch ab vergangenem Donnerstag. Der Eisverantwortliche Alois Erni wagte sich ab diesem Tag mit seinen Helfern Köbi Müllhaupt und John Knecht auf das Eis, um an verschiedenen Stellen die Eisdicke zu messen. Bis zu zehn Zentimeter wurden registriert.

«Der Entenweiher ist ganz dünn gefroren.»Claudia Oswald, Gemeindeschreiberin Brütten

Dennoch lud die Fläche zu diesem Zeitpunkt nicht gerade zum Schlittschulaufen ein. An verschiedenen Stellen war der Weiher noch mit Schnee bedeckt. Zudem lagen hinausgeworfene Steine und Äste auf dem Weiher. Die Eisverantwortlichen wollten das ändern. Die Gemeinde stellte ihnen eine Pumpe zur Verfügung. So konnten sie an verschiedenen Orten durch ein Eisloch Wasser heraufgepumpen und damit die Fläche bewässern. Dadurch entstand blankes Eis.

Nach fünfjährigem Unterbruch mit warmen Wintern kann man auf dem Eisweiher ab heute deshalb wieder Schlittschulaufen. Angesichts der doch schon fortgeschrittenen Jahreszeit möchten die Verantwortlichen den Arbeitsaufwand allerdings in Grenzen halten. So wird auf das Betreiben eines «Beizlis» verzichtet und ein möglicher Rummel vermieden. Ein reduziertes Sortiment an Schlittschuhen und Hockeystöcken steht Kindern und Erwachsenen zur Verfügung.

Auch in den nächsten Tagen soll es gemäss Wetterprognosen kalt bleiben. Trotzdem sind die angefragten Gemeinden in der Region nicht sehr zuversichtlich, dass die Eisflächen genug dick werden, um sie zu betreten.

Seegfrörni in Pfäffikon?

«Der Entenweiher ist ganz dünn gefroren», sagt etwa Claudia Oswald, Gemeindeschreiberin von Brütten. Solange Schnee auf dem Eis liege werde das nicht besser. Andrea Conzett, Gemeindepräsident in Weisslingen, rät davon ab, auf den Brauiweiher zu stehen. «Es wachsen dort Wasserpflanzen bis an die Oberfläche, was eine regelmässige Eisbildung verhindert». Zumindest intakt sind die Chancen auf eine Seegfrörni auf dem Pfäffikersee. Gemäss Meteoschweiz soll der See spätestens bis morgen Sonntag zufrieren. Offen ist, ob die Kälte genug lange anhalten wird, damit man das Eis betreten kann. So wie zuletzt im Jahr 2012.

(Der Landbote)