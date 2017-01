Kanton lehnt Erholungszone Pferdesport ab

Ob Michel Bodenmüller sein Reitsportzentrum in Neftenbach dereinst ausbauen kann, ist unsicher. Auch wenn der dafür vorgesehene Gestaltungsplan am 30. November 2016 an der Gemeindeversammlung eine von mehreren Hürden genommen hat. Jetzt steht ein Grundsatzentscheid vor der Tür: Soll der Pferdesportbetrieb im Gebiet Hofstetten von der Landwirtschaftszone in eine Erholungszone umgewandelt werden? Darüber wird Neftenbach am 12. Februar an der Urne abstimmen (siehe auch Box rechts). Im Falle einer Zustimmung wäre das letzte Wort aber noch nicht gesprochen. Dieses hat der Kanton.

Wankelmütiger Kanton?

Zum Umzonungsbegehren Erholungszone im Gebiet Hofstetten hat sich das Amt für Raumentwicklung in der Vorprüfung ablehnend geäussert. Der Nutzen für die lokale Bevölkerung sei nicht erkennbar und es bestehe kein unmittelbarer Siedlungszusammenhang. Letzterer sei dafür jedoch gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung erforderlich. «Die betroffene Liegenschaft ist durch zwei Wege und einen Bach von der angrenzenden Erholungszone getrennt und räumlich abgesetzt.»

Weshalb der Gemeinderat Neftenbach am 12. Februar die Zonenfrage zum Pferdesport trotzdem stellt, begründete er anlässlich eines Streitgesprächs, das am Mittwoch mit Teilnehmern stattfand, welche das Gespräch angeregt haben. Mit von der Partie waren der betroffene Reitstallbesitzer Michel Bodenmüller, Markus Vontobel als Präsident der Unterhaltsgenossenschaft (UHG), Stimmbürger Andreas Möckli, von Beruf Raumplaner, sowie Gemeindepräsident Martin Huber und Gemeinderat Manfred Stahel.

Ein Streitgespräch

«Erstens hat der Kanton die Umzonung im Grundsatz mündlich als bewilligungsfähig erklärt und zweitens sind wir ganz klar der Meinung, dass ein Siedlungszusammenhang besteht», sagt Gemeinderat Manfred Stahel. Diesen Zusammenhang wolle die Gemeinde mit einer Fussgängerbrücke über den Näfbach vom Reitsportzentrum zum Restaurant beim Sportzentrum in Zukunft noch unterstreichen.

«Der Kanton weiss nicht, was er will.»



Martin Huber,

Gemeindepräsident

Gemeindepräsident Martin Huber kritisiert: «Der Kanton weiss nicht, was er will.» Die Unterscheidung in Siedlungsnähe und Siedlungsferne sei aus seiner Sicht als Kriterium nicht richtig: «Im Kanton Zürich gibt es eine grosse Nachfrage für Pferde und ich verstehe, dass Herr Bodenmüller darauf setzen will.»

Reitstallbesitzer Michel Bodenmüller, der den Betrieb schon in dritter Generation führt, würde dort gern von 4 auf 12 Pferde aufstocken und Mietboxen für Neuanfänger bieten. «So nah bei Neftenbach hat es bislang keinen Reitstall», sagt der 33-Jährige, der auf der Reitanlage auch trainiert, um nach längerer Pause wieder auf nationales Wettkampfniveau zu kommen. Ohne Umzonung hat er aber ein Problem. «Nur dann kann ich eine Pferdeführanlage aufstellen.» Vor vier Jahren sei er von Neftenbach ins Reitsportzentrum Hofstetten umgezogen. «Die Infrastruktur ist für mehr als vier Pferde geeignet und es wäre schade, sie nicht zu nutzen.»

«Druck von unten»

Andreas Möckli, Stimmbürger und von Beruf Raumplaner, wendet ein: «Eine Pferdeführanlage kann wohl kaum der Grund sein, eine Erholungszone zu schaffen.» Er verstehe grundsätzlich das Anliegen. Doch indem der Gemeinderat zuerst über den Gestaltungsplan abstimmen liess, versuche er einen Siedlungszusammenhang zu konstruieren und damit mit allen Mitteln Druck auf den Kanton auszuüben. «Abgesehen davon, dass der Gestaltungsplan einen viel zu grosszügigen Baubereich aufweist, handelt es sich meiner Meinung nach um ein ausschliesslich privates Anliegen, das mit der Umzonung ermöglicht werden soll.»

Situationsplan Reitsportzentrum Hofstetten

An der Gemeindeversammlung war die fehlende Erschliessung via Zufahrtsträsschen von der Schaffhausenstrasse kritisiert worden. Gleiche Bedenken hegt auch die Unterhaltsgenossenschaft Neftenbach (UHG), die für das Wegnetz zuständig ist. Ein Verkehrskonzept für die vielen An- und Wegfahrten von Pferdetransporten und Zuschauern bei Veranstaltungen fehle, konstatiert Präsident Markus Vontobel. «Wir wären im Vorfeld solcher Veranstaltungen sehr gefordert und hätten auch danach mit allfälligen Schäden am Kulturland zu tun.»

Doch mit der UHG habe niemand das Gespräch gesucht. Im Gegensatz zum Hundesport würden Reiter keine Steuern bezahlen, obwohl sie Flurstrassen etwa bei Regen beschädigen würden.

Michel Bodenmüller nimmt den Ball auf: Er werde gerne in Zukunft an die Genossenschaft Reiter und Weg den gewünschten Beitrag von 50 Franken pro Pferd leisten.

Die Baudirektion räumt auf Anfrage ein, dass ihre erste Einschätzung nicht abschliessend negativ ausgefallen sei. Davon lasse sich jedoch keine Zustimmung zum Begehren ableiten. Die Frage, ob der Kanton im Falle eines Ja am 12. Februar nochmals über die Bücher gehen würde, beantwortete sie sinngemäss: Wenn der Kanton ein Anliegen in der Vorprüfung als «nicht genehmigungsfähig» beurteile, würde nach der Urnenabstimmung eine Neubeurteilung grundsätzlich nur im Falle von neuen Erkenntnissen erfolgen. (Der Landbote)