Keine Skilifte mehr im Jahr 2100

Klimaforscher vom Institut für Schnee- und Lawinenforschung in Davos prognostizieren in einer Studie, dass Naturschnee ab dem Jahr 2100 Mangelware sein wird. Dies berichtet das Fachblatt «The Cryosphere». Selbst wenn es gelänge, die Erderwärmung auf zwei Grad zu begrenzen, würde die Schneemenge bis Ende des 21. Jahrhunderts um 30 Prozent sinken. Besonders in Gebieten unter 1200 Meter über Meer werde es kaum noch flächendeckend Naturschnee geben, sofern die Menschheit den CO2-Ausstoss nicht deutlich reduziere.

Jedes fünfte Skigebiet in den Alpen betroffen

Das Datenteam von «Spiegel Online» hat deshalb 988 Skigebiete aus dem Alpenraum auf einer interaktiven Karte nach deren Höhenlage farblich eingeordnet. Auch die Skilifte aus der Region Winterthur sind in dieser Übersich vertreten. Mit den Skiliften Dicki (Weisslingen, 620 Meter über Meer), Schafbüel (Wildberg, 710), Sitzberg (800), Sternenberg (884), Steg (1000) und Fischenthal (1052) sind alle rot markiert.

Die Skilifte in der Region Winterthur (zum Anzeigen auf rote Punkte klicken). Grafik: huy

Entsprechend gäbe es in 83 Jahren keine regionalen Skilifte mehr. Von den knapp tausend untersuchten Skigebieten wäre jedes fünfte Skigebiet in den Alpen direkt betroffen. Spontane Skiausflüge von Winterthur aus würden im Jahr 2100 laut der Studie der Vergangenheit angehören. Der nächstgelegene grün markierte Skilift befindet sich bei Einsiedeln. (Der Landbote)