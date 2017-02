Kollbrunn wächst rasant

Die Gemeinde Zell ist als Wohnort beliebt. In den vergangenen zehn Jahren hat sich die Einwohnerzahl um 1000 Personen auf über 5700 vergrössert. Ein Ende des Wachstums ist nicht in Sicht. Im Gegenteil: Im Ortsteil Kollbrunn entstehen derzeit zwei grössere Wohnüberbauungen direkt an der Töss. Insula und Verdeblu heissen die Projekte (siehe Grafik rechts). Insgesamt geht es dabei um rund 170 neue Wohnungen. Die ersten 20 Wohneinheiten sind seit kurzem bezugsbereit.

Doch damit nicht genug. Im Metzgerareal sind in Bahnhofsnähe weitere 120 bis 140 Wohnungen geplant. Architekt Giovanni Cerfeda will in diesem Gebiet sogar einen neuen See erschaffen und energiefreundlich bauen. Die Leute sollen sich so wohl fühlen, dass sie nicht mehr mit dem Flieger weg müssen, um sich zu erholen. Aktuell läuft die Vorprojektphase, wie er sagt.

Aber auch andernorts in Zell wird gebaut. In Ober Rikon entstehen weitere 12 bis 15 Wohnungen plus Gewerberäume. Zusätzlich sind in Kollbrunn neue Gewerbeflächen im Gebiet Tösswies angedacht. Unweit davon im Winterthurer Ortsteil Sennhof soll dieses Jahr die Wohnüberbauung Nido mit 145 Wohnungen fertig werden.

Verkauf gut gestartet

Trotz der vielen Bauprojekte scheint der Wohnungsmarkt derzeit nicht gesättigt. Das legen zumindest die Verkaufszahlen der beiden Wohnbauprojekte an der Töss in Kollbrunn nahe. Die rund 60 Wohnungen des Projekts Insula sind jedenfalls gemäss Internetseite bis auf eine alle verkauft.

Gefragt scheinen auch die Eigentumswohnungen in der nahen Überbauung Verdeblu. Obschon der Baustart frühestens diesen Sommer erfolgt, sind bereits mehr als die Hälfte der 106 Wohnungen reserviert, wie Verkäufer Roger Ehrler von Früh Immobilien sagt.

«Der Vorverkauf ist super gestartet», sagt er. Ehrler führt die hohe Nachfrage vor allem auf das «gute Preis-Leistungs-Verhältnis» zurück. Aber auch die Nähe zu Winterthur, ein Gemeinschaftsraum in einer denkmalgeschützten Scheune und die Grösse der Wohnungen seien Verkaufsargumente. Im Vergleich zur Stadt seien die Wohnungen zudem deutlich günstiger. Die Spanne reiche von rund 500 000 Franken für eine Dreieinhalb-Zimmer-Wohnung im Erdgeschoss bis zu rund 880 000 Franken für eine Viereinhalb-Zimmer-Attika-Wohnung.

Nicht zuletzt wirke sich auch die geplanten besseren Zugverbindungen ab dem Fahrplanwechsel 2018 positiv aus, sagt Ehrler weiter. Denn ab diesem Zeitpunkt wird die S11 bis nach Wila fahren und auch in Kollbrunn anhalten. Damit wird ein direkter Anschluss nach Zürich möglich. Diese Aussichten machen die Wohnungen für Investoren interessant. Einige Eigentumswohnungen seien verkauft worden, um diese dann weiterzuvermieten, sagt Ehrler.

Hochwasserschutz an der Töss

Bei der Entwicklung des Bauprojekts ein Thema war der Hochwasserschutz. Die Töss ist bekannt dafür, dass sie bei Regen rasch anschwillt. Zudem fliesst der Bolsternbach an der Überbauung vorbei. Man habe deshalb diverse Auflagen des Kantons und der Gemeinde erfüllen müssen, sagt Ehrler. Der Bach werde etwa ausgebaut und auch die Töss werde teilweise revitalisiert, sodass sie mehr Platz bekommt.

Die ersten Wohnungen in der Überbauung Verdeblu sind voraussichtlich im Frühjahr 2019 bezugsbereit.

Auch die Gemeinde baut Die Gemeinde Zell bereitet sich schon seit geraumer Zeit auf das Bevölkerungswachstum vor. In Kollbrunn wird diesen Frühling eine neue Mehrzweckhalle eröffnet. Zudem wurden die Schulanlagen erneuert und vor einiger Zeit ein neuer Kindergarten gebaut. Mit dem kürzlich bewilligten Betriebs- und Gestaltungskonzept sind in Kollbrunns Ortskern zudem weitere Aufwertungen geplant. Dabei soll sich unter anderem die Verkehrssicherheit für Fussgänger verbessern.

Die Massnahmen sind nötig. Der Ortsteil Kollbrunn mit seinen derzeit 2400 Einwohnern wird in den nächsten Jahren stark wachsen.