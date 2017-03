Letzte Chance für «Kulturscheune»

Im nächsten Dezember wird es wohl endlich so weit sein. Dann soll die Turbenthaler Gemeindeversammlung die Frage klären, die in Turbenthal schon seit einer gefühlten Ewigkeit offen ist: die Neugestaltung des Schlossguets. Eine Kommission erarbeitet bis dahin eine Baukreditvorlage und sucht Partner für das Projekt.

Vorsitzender dieser Kommission ist Gemeinderat Markus Küng. Er will die Zukunft der Scheune beim Schloss Turbenthal jetzt endgültig klären: «Ich will 2017 ein Ergebnis. Wenn das Projekt in dieser Form scheitert, ist voraussichtlich alles gescheitert.» Schliesslich ist das Ganze schon lange in Planung. Sogar sehr lange, nämlich seit 1990.

Streitpunkt Kosten

Damals hat die Gemeinde Turbenthal das Schlossguet erworben. Die Scheune steht direkt neben dem Gehörlosendorf der Stiftung Schloss Turbenthal. Seither diskutiert man im Tösstal immer wieder über mögliche Nutzungen des Geländes.

«Wenn das Projekt jetzt in dieser Form scheitert, ist wohl alles gescheitert.»



Markus Küng,

Gemeinderat

Ein Knackpunkt sind die hohen Projektkosten. Küng meint dazu: «Die Frage war immer, welches die richtige Trägerschaft sein soll und was das richtige Konzept ist. Man hat sich bisher einfach nie gefunden.» Damit spricht er wohl auch die umliegenden Gemeinden an, die sich bislang nicht an einer gemeinsamen Stiftung beteiligen wollten. «Das Kosten-Nutzen-Verhältnis hat wohl einfach nicht gepasst», sagt der Gemeinderat. Die Gesamtkosten betragen laut Kommission rund 5,5 Millionen Franken. Der Kanton, das heisst in diesem Fall der Lotteriefonds, dürfte daran einen Beitrag zahlen. Ein Gesuch um die Übernahme der Hälfte sei nicht abwegig.

Kulturzentrum geplant

Das Gehörlosendorf ist in der Schlossguet-Kommission mit Reto Casanova, Mitglied der Stiftungsleitung, ebenfalls vertreten. Der Grund dafür ist vor allem die geografische Nähe zur Scheune. «Wir wollen damit aber auch Syn­ergien schaffen und so gut wie möglich mit der Gemeinde zusammenarbeiten», sagt Casa­nova. Diesbezüglich hat er bereits erste Ideen: «Denkbar wäre zum Beispiel, dass wir die neu geschaffenen Räume mitnutzen können und im Gegenzug prüfen, welche Dienstleistungen unsererseits möglich sind.» Konkrete Pläne seien aber noch keine vorhanden.

Casanova erhofft sich in erster Linie, dass bei der alten Scheune ein kulturelles Zentrum entsteht und das Gebiet belebt wird. «Ein bisschen mehr Kultur tut Turbenthal gut», meint der Stiftungsleiter. So habe das Gehör­losendorf das örtliche Angebot kürzlich um einen neuen Kulturladen erweitert (siehe Box).

Die Pläne der Kommission gehen in dieselbe Richtung: «In der Tösstaler Kulturscheune sollen ein Museumsbereich und ein kultureller Bereich entstehen», sagt Gemeinderat Küng. Damit wolle man das Projekt auch für umliegende Gemeinden interessant machen und ihm eine regionale Bedeutung zuführen.

Gemäss Mitteilung ist etwa ein Mehrzwecksaal für 60 bis 100 Personen geplant. Dieser soll mit einer mobilen Bühne, Beleuchtungs- und Beschallungsanlagen sowie mit einer Cateringküche ausgestattet werden. Zusätzlich sollen zwei Räume und ein Gartenbereich für kulinarische und kulturelle Angebote zur Ver­fügung stehen. Die zwei nicht beheizbaren Heudielen im ersten Stock könnten künftig für Ausstellungen und Workshops genutzt werden oder allenfalls auch als Lagerräume dienen.

