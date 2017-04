Letzte freie Privatgrundstücke verschwinden

Auf der rund 3850 Quadratmeter grossen sogenannten Nüssliwiese sollen zwei viergeschossige Mehrfamilienhäuser mit 11 respektive 14 Eigentumswohnungen entstehen. Die Baugesuchsunterlagen liegen derzeit auf der Gemeindeverwaltung in Seuzach auf und können noch bis zum 6. April eingesehen werden. Demnach sind auf dem Grundstück zwischen Hettlingerstrasse und Turnerstrasse 2-, 3-, 4- und 5- Zimmer-Wohnungen mit Flächen von 62 bis 168 Quadratmetern geplant. In den oberen beiden Etagen befinden sich Attikawohnungen mit Wintergärten.

Die Nüssliwiese ist das letzte grössere unbebaute Privatland in der Gemeinde Seuzach. Seinen Übernamen hat das Grundstück in Anlehnung an die Vorbesitzer erhalten.

Besonders gute Gestaltung

Das Bauvorhaben der Baugesellschaft Hettlingerstrasse hat sich nach einem Gestaltungsplan aus dem Jahre 1995 zu richten. Die Überbauung hat demnach eine besonders gute Gestaltung mit definierten Freiflächen aufzuweisen. Im Gestaltungsplan wird auch die räumliche Ausrichtung der beiden Gebäude vorgegeben. So muss das eine nordwestlich, das andere südöstlich ausgerichtet werden. Pult- oder Satteldächer sind ebenfalls ein Muss. Die nun geplanten Mehrfamilienhäuser weisen laut Projekt Pultdächer mit einem Neigungswinkel von 7 Grad auf. Sie sollen extensiv begrünt werden, wie es in der Bauausschreibung heisst.



«Ab jetzt wird der Fokus auf die innere Verdichtung gelegt.»





Jacqueline Ringer,

Bausekretärin von Seuzach

Zwischen den beiden Bauten ist eine Tiefgarageneinfahrt vorgesehen, die von der Turnerstrasse her erfolgt. Unterirdisch sind 62 Garagenplätze und oberirdisch 12 Parkplätze im Freien geplant.

Überbauung mit Pultdach

Laut Seuzachs Bau- und Zonenordnung dürfen Gebäude in Arealüberbauungen drei Meter höher und mit zusätzlichem Volumen gebaut werden. Sie müssen dafür im Gegenzug eine besonders gute Gestaltung aufweisen. Optisch sieht das Projekt eine verputzte Aussenfassade mit farblichen Akzenten vor. Eine besondere Note wird durch die Pultdächer gesetzt. Ob die Ansprüche der Baukommission an eine besonders gute Arealgestaltung erfüllt werden, wird diese noch zu beurteilen haben.

Die gewünschte Rücksichtnahme auf die bauliche Umgebung scheint mit dem Projekt erfüllt zu werden. Die Baugesellschaft Hettlingerstrasse, der mehrere Partnerunternehmen angehören, veranschlagt für das Projekt laut Baugesuch Baukosten von rund 8,85 Millionen Franken. Im Herbst soll voraussichtlich mit dem Bau begonnen werden. Nach diesem Zeitplan könnte die Überbauung Turnerstrasse dann im Juni 2018 bezugsbereit sein.

Dass dieses Projekt neben dem Projekt Weid die letzte grössere Überbauung eines Privatgrundstücks in Seuzach darstellt, bedeute nicht, dass Seuzach nun gebaut sei, sagt Bausekretärin Jacqueline Ringer. «Doch ab jetzt wird der Fokus auf die innere Verdichtung gelegt.»

