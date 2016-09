Mehr Platz für den Sulzergraben

Oben fliesst der Verkehr, unten fliesst der Sulzergraben. Der Bach, der unter der Stationsstrasse in Sulz verläuft, soll in Zukunft mehr Platz erhalten und leicht versetzt werden.

Die Gemeinde Rickenbach will das eingedolte Gewässer zwischen der Breite- und der Bahnstrasse auf einer Länge von 500 Metern verbreitern.

«Mangelhafter Zustand»

Zwischen dem Gebiet Rüti und Breitestrasse soll neu eine Leitung mit einem Meter Durchmesser verlegt werden. Im sogenannten rechten Seitenarm zwischen Bahnstrasse und Rüti wäre der Durchlass der neuen Leitung 60 Zentimeter weit. Die Eindolung unter der Breitestrasse stammt aus dem Jahr 2000 und muss derzeit nicht saniert werden.

Die Verbreiterung dient dem Schutz vor einem Hochwasser, das alle hundert Jahre eintritt. Ingenieur Andreas Niedermayr sagte Mitte Monat an einer Infoveranstaltung zum Thema Hochwasser: «Das ist jedoch rein statistisch betrachtet, die Natur hat kein Gedächtnis.»

Der Sulzergraben war an jenem Abend vom kantonalen Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (Awel) in einer präsentierten Gefahrenkarte als einer der grössten Risikofaktoren im Gemeinde­gebiet eingeschätzt und entsprechend markiert worden. In einem Bericht zum hochwassersicheren Ausbau des Sulzergrabens schreibt das Ingenieurbüro Bachmann Stegmann + Partner AG von einer «ungenügenden Kapazität» der bestehenden Eindolung, die in einem «mangelhaften Zustand» sei. Die Ingenieure erwähnen «viele Wurzeleinwüchse und schlecht verputzte Einläufe». Da die Gemeinde ausserdem die gesamten Werkleitungen sanieren will (siehe Infobox), muss der Gewässerraum, eine Art Wasserschutzzone, «so schmal als möglich gewählt werden, um Komplikationen für spätere Leitungssanierungen zu verhindern», wie es im Bericht heisst.

Vorteil für Hausbesitzer

Neu soll der Sulzergraben komplett unter der Stationsstrasse verlaufen. Bisher floss er ab Höhe Ebnetstrasse bis zur Breitestrasse nahe bei privaten Parzellen durch. Für die betroffenen Hauseigentümer wäre die neue Planung ein Vorteil, da sich der Gewässerraum dann komplett unter der Strasse und nicht mehr unterhalb ihres Landes befinden würde. Bauliche Einschränkungen auf dem eigenen Land gehörten der Vergangenheit an.

Die aktuellen Pläne enden bei der Kreuzung Stationsstrasse/Bahnstrasse, obwohl der eingedolte Bach noch bis unter die Gleise weiterfliesst. «Da der Kanton lediglich die Stationsstrasse saniert, ist eine Erweiterung in diesem Bereich noch nicht vorgesehen», sagt Gemeindeschreiber Roger Jung. Für das Gewässer ist wie auch für die Strasse der Kanton zuständig. Der Unterhalt ist Sache der Gemeinde. Die Akten und Pläne zum aktuellen Projekt liegen bis am 24. Oktober in der Gemeinde Rickenbach auf. Einsprachen gegen das Projekt können bei der Gemeinde zuhanden des Awel eingereicht werden.

