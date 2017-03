Mehrere Luchse tappen in Fotofallen

Seit sich das LuchsmännchenTuro 2003 vom Wildschongebiet Tössstock bis in die Stadt Zürich vorwagte, ist es um die Luchse im Kanton ziemlich ruhig geworden. Zwar gibt es im Raum Nordostschweiz jedes Jahr mehrere Nachweise der scheuen Raubkatzen. Dennoch steht das Tier seit einiger Zeit auch medial eher abseits des Rampenlichts.

Zu Unrecht. Denn wie Recherchen des «Landboten» zeigen, scheinen sich Luchse insbesondere in der Region Winterthur mittlerweile durchaus wohlzufühlen – und haben sich heimlich etabliert.

In Fotofallen getappt

In den vergangenen zwei Jahren wurden alle Nachweise des Luchses im Kanton «zwischen Winterthur und Wald erbracht, mehrheitlich auf der rechten, östlichen Seite der Töss», bestätigt Urs Philipp, Leiter der Fischerei- und Jagdverwaltung des Kantons Zürich. «Wie viele Luchse in unserer Region unterwegs sind, ist aber nicht bekannt.»

Bekannt ist jedoch, wie viele Tiere im Minimum in den letzten zwei Jahren im Einzugsgebiet von Winterthur umherstreiften. Aufgrund der Aufnahmen durch Fotofallen konnten «insgesamt sieben verschiedene Luchse identifiziert werden», sagt Fridolin Zimmermann, Wildtierbiologe bei der Koordinationsstelle für Raubtierökologie und Wildtiermanagement (Kora) in Bern. Die Identifikation der Luchse sei einfach. «Denn das Fellmuster des Luchses ist wie ein Fingerabdruck», sagt Zimmermann.

Wo Luchse in Fotofallen tappten (2015–Januar 2017).

«Dreimal Luchs live gesehen»

In den Wäldern des Kantons Zürich stehen im Zusammenhang mit der Wildtierforschung mittlerweile relativ viele Fotofallen. Dennoch empfinden es Fachleute immer noch als grosses Glück, wenn es gelingt, den Nachweis von Luchs oder Wolf via solche Fotos zu erbringen. In den letzten zwei Jahren gelangen auf diese Weise auf den Gemeindegebieten von Wiesendangen (Ortsteil Bertschikon), Hagenbuch, Turbenthal, Bauma, Hittnau und Fischenthal teils gleich mehrere Aufnahmen von Luchsen (siehe Karte unten).

«Ich habe dreimal einen Luchs live gesehen», sagt Robert Füllemann, Obmann im Jagdrevier Bertschikon. «Einmal war ein Tier nur gerade zehn Meter von mir entfernt.» Als zum ersten Mal ein Luchs in seinem Revier aufgetaucht sei und mehrere Rehe gerissen habe, hätten viele nicht wahrhaben wollen, dass es sich um einen Luchs handelte, sagt Füllemann.

Auch Fachleute seien lange skeptisch gewesen. «Viele tippten auf wildernde Hunde, ich war mir aufgrund der Spuren jedoch sicher, dass es ein Luchs gewesen sein muss.» Füllemann bekam im Nachhinein dann doch noch recht. Nicht zuletzt auch durch die Bilder der Fotofallen.

Bevölkerung aufklären

«Meine Jäger und ich finden es gut, dass der Luchs hier ist», sagt Füllemann. Denn es habe ja genug Platz für die Raubkatzen. Doch insbesondere in der Bevölkerung tue Aufklärung not. Nicht nur in Bezug auf die Ungefährlichkeit der Luchse – es sind keine Angriffe der seltenen Tiere auf Menschen belegt –, sondern vor allem auch hinsichtlich ihres natürlichen Verhaltens. «Ich bekomme immer mal wieder Anrufe von besorgten Bürgern, die irgendwo ein gerissenes Reh liegen sehen und wünschen, dass dieses entfernt wird», sagt Jagdaufseher Füllemann. Den Leuten sei nicht bewusst, dass ein Luchs innerhalb von vier bis fünf Tagen immer wieder zu seiner gerissenen Beute zurückkehre, um sie so in Etappen aufzufressen.

Jäger waren zuerst gegen Luchs

Relativ viele Beobachtungen von Luchsen werden seit einiger Zeit insbesondere im Tösstal gemacht. Vor allem auf dem Gemeindegebiet von Bauma tappen Luchse immer mal wieder in Fotofallen. Das letzte Mal am 9. Januar dieses Jahres (siehe Bild).

Gemeindepräsident Andreas Sudler, Jagdleiter im Revier Bauma II, freut sich über die regelmässigen Gäste auf seinem Gemeindegebiet. Er erinnert aber daran, dass das Projekt zur Wiederansiedlung des Luchses in der Region bei der Jägerschaft zu Beginn auf eine geschlossene Ablehnung stiess. «Da ein Luchs pro Jahr gut 50 Rehe und Gämse reisst, sah man durch die Wiederansiedlung eine Gefahr für den Wildtierbestand.» Der Luchs wurde aber auch als direkte Konkurrenz zur Jägerschaft angesehen.

Vier Luchse im Tösstal?

Im Moment scheint sich aber das Problem mit den Wildrissen durch Luchse im Tösstal – im Unterschied zum Kanton Bern – ohnehin in Grenzen zu halten. «Anhand der relativ stabilen Wildtierbestände gehe ich davon aus, dass in unseren Revieren wohl kaum mehr als vier Luchse umherstreifen», sagt Sudler.

Dass dem Luchs, im Unterschied zum Wolf, auch in der breiten Bevölkerung viel Wohlwollen entgegengebracht wird, hängt nicht zuletzt damit zusammen, dass der Jäger mit den Pinselohren schweizweit nur wenig Nutztiere reisst. «Das einzige Mal, dass ein Luchs in der Region Winterthur ein Nutztier riss, war im Februar 2010 in Turbenthal», sagt Luchsfachmann Fridolin Zimmermann. «Beim gerissenen Tier handelte es sich um ein Schaf.» Urs Philipp von der kantonalen Jagdverwaltung ist sich zudem sicher, dass Nachweise von Luchsen in dicht besiedelten Gebieten die «absolute Ausnahme» bleiben werden. (Der Landbote)