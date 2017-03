Morgenthal wird umgestaltet

Der Bus, welcher Russikon mit der Nachbargemeinde Fehraltorf verbindet, hält unter anderem an der Haltestelle Morgenthal. Das Spezielle dabei: Die Busbucht in Fahrtrichtung Fehraltorf liegt rund 250 Meter weiter dorfauswärts, als jene auf der Gegenseite. Diese unvorteilhafte Positionierung ist den Verantwortlichen längst aufgefallen. Nun will auch der Kanton die unglückliche Si­tuation anpassen – und zwar auf eigene Kosten.

Umgestaltung dank Gesetz

Grund dafür ist das nationale Behindertengleichstellungsgesetz. Demnach müssen die Kantone dafür sorgen, dass bis Ende 2023 jede Bushaltestelle behindertengerecht umgestaltet wird. Konkret bedeutet das: Die Haltestellen müssen mit einer 20 Meter langen und 16 Zentimeter hohen Anlagekante versehen werden. Dies gilt natürlich auch für die Haltestellen im Morgenthal. Da sie dementsprechend umgebaut werden müssen, sorgt eine zusätzliche Verlegung gemäss dem Russiker Bausekretär Lukas Weilenmann kaum für einen Mehraufwand.

Deshalb werden bei der Bushaltestelle Morgenthal nicht nur die neuen gesetzlichen Anforderungen umgesetzt. Auch eine Verschiebung der ausserorts liegenden Bushaltestelle um 90 Meter in Richtung Dorfkern steht an. Zudem soll die Busbucht in Fahrtrichtung Russikon aufge­hoben und durch eine Haltestelle auf der Fahrbahn ersetzt werden.

Das Projekt berücksichtigt auch sicherheitstechnische Anliegen. So sind auf der Fehraltorferstrasse zwei neue Schutzinseln und ein Fussgängerstreifen geplant. Bis jetzt gibt es dort keinen Fussgängerübergang. Heikel ist dies vor allem, wenn man bedenkt, dass die Überquerung der Strasse für die Kinder des Tüfiwisquartiers zum Schulweg gehört. Um dem Fussgängerstreifen Platz zu machen, wird die geplante Fahrbahnhaltestelle im Vergleich zur heutigen Busbucht leicht verschoben.

Nicht nur die Fussgänger, auch die Velofahrer können sich freuen. Die Radwegauffahrt dorfauswärts Richtung Fehraltorf soll nämlich übersichtlicher gestaltet werden. In der Gegenrichtung wird zudem ein separater Radstreifen markiert.

Kanton trägt die Kosten

Der Regierungsrat hat für die Umsetzung des Projekts Ausgaben von 1,2 Millionen Franken bewilligt. Diese werden grösstenteils vom Kanton getragen. Die Gemeinde muss lediglich das neue Bushäuschen finanzieren, welches laut Weilenmann ungefähr 25 000 Franken kosten wird. Im Juni soll es dann losgehen mit den Bauarbeiten. Diese dauern voraussichtlich drei bis vier Monate. (Der Landbote)