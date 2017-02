Nachruf auf die Telefonkabine

Die gute alte Telefonkabine mit dem Publifon ist im Handyzeitalter überflüssig geworden. Bald überall abmontiert, landet sie auf dem Müllhaufen der Geschichte. Schade eigentlich, wo sie doch Schauplatz vieler lustiger und anderer Erlebnisse war und man mit ihr noch so richtig anonym telefonieren konnte. Unsere Redaktorinnen und Redaktoren berichten von ihren denkwürdigsten Erlebnissen mit den Telefonkabinen:







Neidisch auf den Walliser

Markus Brupbacher, Regionalredaktion

« Panzerjäger-Rekrutenschule auf dem Waffenplatz Chamblon, unweit von Yverdon. Das war 1997 und ist 20 Jahre her – und damals gab es sie noch: die Telefonkabine. Oder es gab fast nur sie. Kaum der Fuchtel des Feldweibels entronnen, rannten wir Rekruten zu den wenigen Telefonkabinen beim Kaserneneingang. Und wenn einer zu lange mit seinem Schatz telefonierte, motzten die wartenden Kameraden lauthals in der Reihe. Doch es gab einen in der Kompanie, einen Walliser, der hatte als Einziger ein Handy. Mit dem telefonierte er abends unten auf dem Kasernenplatz, während der Rest der Truppe oben in den Zimmern neidisch hinabblickte. Jahre später in den WK hatten dann zwar immer mehr ein Handy. Und aus Bequemlichkeit wurde es auch im Einsatz verwendet statt der alten Funkgeräte. Doch wegen des schlechten Handynetzes hätten wir den Krieg damals zigmal verloren. »







Das Telefon in der Beiz

Jonas Gabrieli, Regionalredaktion

« Das einzige öffentliche Telefon im italienischen Bergdorf Laste in den Dolomiten steht in der letzten Beiz. Nach gut sechs Stunden Autofahrt ins Dorf meiner Vorfahren rief mein Vater jeweils seine Mutter an, um ein längeres «tutto bene» in den Hörer zu sprechen. Ab und an musste man vor der beigefarbenen Kabine in der Bar dei Gobi anstehen. Etwa wenn der Pfadfinderverein seine Zelte in der Nähe aufgeschlagen hatte. Dann war genügend Zeit, um die aufgehängten Mannschaftsfotos des Fussballklubs Juventus Turin zu bestaunen. Neben Del Piero & Co. sassen kartenspielende Einheimische, an der Wand hing ein Schild: «Auf den Boden spucken verboten.» War die Kabine frei, stellte Besitzer Gigi den Zähler auf null. Im Innern der Kabine verschluckte die Isolation den Lärm der Biertrinker. Weshalb ich mitging? Nach dem Gespräch bezahlte mein Vater an der Theke. Dann gab es ein Gelato. »







Jemand, der Reinsch heisst

Jigme Garne, Reporter

« Als Kind war jede Telefonkabine eine Versuchung. Denn egal, wie gut von aussen einsehbar, am Draht bot sie immer die nötige Anonymität für Telefonstreiche. War die Luft rein, huschten die Lausbuben am schulfreien Mittwochnachmittag also aufgeregt in die Zelle. Oft machten sie es Zeichentrickfigur Bart Simpson nach, der für so manchen Schabernack als Vorbild diente: «Ist da jemand, der Reinsch heisst?» (lesen Sie laut vor!), sprach der Mutigste unter den Angsthasen dann in die Sprechmuschel, bemüht, in der hellen Kinderstimme einen fertigen Stimmbruch vorzutäuschen. Und dies haspelnd vor Nervosität, sodass das Streichopfer – ein Kundenservice mit Gratishotline oder eine beliebige Nummer aus dem Telefonbuch – meist gar nichts verstand. Egal: Gekicher, aufhängen, auf die Velos aufspringen und abhauen! Bis die nächste Telefonkabine in Sichtweite war. »







Umständlicher Operator

Nadja Ehrbar, Regionalredaktion

« Telefonkabinen bringe ich unauslöschlich mit meinem ersten USA-Aufenthalt in Verbindung. Der fand lange vor dem Handyzeitalter statt. Wollte ich in die Heimat telefonieren, musste ich dies von einem öffentlichen Telefon aus tun. Denn Hotels verlangten für Anrufe aus den Zimmern horrende Zuschläge. Eine Verbindung herzustellen, erwies sich jedoch als Spiessrutenlauf. Hörer abnehmen, Münzen einwerfen, Landeskennzahl, Vorwahl- und Rufnummer wählen: Das funktionierte in den USA nicht. Man musste zuerst über die Vermittlung, den Operator, gehen und dazu die «0» wählen. Und dann fingen die Probleme erst recht an. Was wollte die Stimme von mir? Der Redeschwall war kaum zu verstehen – trotz fortgeschrittener Englischkenntnisse. Eine Verbindung kam nie zustande. Ich vermied fortan alle Telefonkabinen. Anrufe mussten warten. »







Das britischste aller Raumschiffe

Michael Graf, Stadtredaktion

« Seit 1963 läuft die britische Kultserie «Dr. Who» auf BBC. Und genauso lange reist der Timelord mit den zwei Herzen in der «Tardis» durch Raum und Zeit. Sein Raumschiff ist eine Telefonzelle, genauer gesagt eine blaue «Police Call Box». Angeblich wurde diese Entscheidung damals aufgrund des knappen Budgets der BBC getroffen, doch wie immer bei «Dr. Who» sind die Drehbuchschreiber nicht um eine skurrile Erklärung verlegen: Die Chamäleon-Einheit, welche das Äussere des Raumschiffs an jede Zeitepoche und jeden Planeten anpassen sollte, klemmt seit einem Londonaufenthalt 1963 fest. Und so blieb es halt bei der Telefonzelle. Manche Running Gags funktionieren darum seit mittlerweile 54 Jahren. Zum Beispiel, dass jeder Besucher der Tardis erstaunt feststellt, dass sie «von innen viel grösser ist als von aussen». Retrochic und Futurismus gingen im verrückten Science-Fiction-Universum von «Dr. Who» schon immer Hand in Hand, darum sind Anachronismen eher gewollt als störend. Und ganz pragmatisch gedacht, kein Handy oder Tele­pathie-Chip könnte gegen eine Telefonzelle als Raumschiff anstinken. Apropos stinken: Dass kleine bunte Kabinen nicht aussterben werden, darauf wettet nicht nur die BBC, sondern auch die Firma Toi Toi. Manche Bedürfnisse lassen sich eben auch in Zukunft nicht digitalisieren. »







«Sorry, das Münz ist alle»

Heidrun Pschorn, Redaktionssekretariat

« Neunzehn Jahre jung, also vor über 30 Jahren, reiste ich mit dem Auto quer durchs Land nach Ex-Jugoslawien. Damit meine Eltern zu Hause auch sicher wussten, dass die Reise glatt verlief, war es selbstverständlich, dass ich mich zwischenzeitlich bei ihnen meldete. Telefonkabinen gab es zwar viele, doch gerade in den Dörfern kam es schon mal vor, dass sie nicht funktionierten. Als wir in Belgrad ankamen, konnte ich endlich anrufen – was sehnlichst erwartet wurde. Damit ich nicht allzu viel Zeit am Hörer verbringen musste, hatte ich mir vorher eine Ausrede zurechtgelegt: kein Münz mehr. Heute im Zeitalter des Handys würde man wahrscheinlich eher sagen: «Die Verbindung ist schlecht.» »







Wie findet sich nun Mister X?

Nicole Döbeli, Regionalredaktion

« Als Stadtpfadikind kannte ich nicht nur alle Tramlinien in Zürich auswendig, sondern wusste auch, wo bei den grösseren Haltestellen die Telefonkabinen standen. Dieses Wissen verdankte ich einzig und allein dem Spiel Mister X. Ziel war es, den grossen Unbekannten so schnell wie möglich und vor allem vor den ­anderen Teams aufzuspüren. Er wechselte mit Lichtgeschwindigkeit seinen Aufenthaltsort. Um ihm auf den Fersen zu bleiben, musste man Rätsel lösen und die richtige Antwort jeweils aus einer Telefonkabine an die Zentrale funken. Diese verriet daraufhin den nächsten Zielort. Nein, ein Handyanruf ersetzt das Gefühl von fünf adrenalinbefeuerten, in eine Kabine gequetschten Pfadis nicht. »







Und portugiesischer Dialekt erfüllte die Kabine

Mirko Plüss, Stadtredaktion

« Es gibt da eine, die ist noch nicht abmontiert, die steht noch. Unauffällig platziert, mitten im Strassengitternetz des Neuwiesenquartiers. Es ist wenige Jahre her, da erfreute sie sich regelmässiger Besuche. Die Besucher, das waren die temporären Bewohner des nahen Wohnheims und Asylsuchende aus einem Flüchtlingshaus. Wenn sie in die Kabine kamen, dann blieben sie nicht nur für fünf Minuten. Man kann sich vorstellen, dass es mit der Privatsphäre in einem Wohnheim nicht weit her ist, vielleicht war der Gang zur Telefonkabine auch immer ein willkommener Anlass, um mal kurz Luft zu schnappen. Und die Enge der Flüchtlingszimmer wurde so eingetauscht gegen einen Zugang zur Welt, und natürlich zur Heimat. Es gab eine junge Frau, deren portugiesischer Dialekt jeweils zu später Stunde die Kabine erfüllte. Man hörte sie im Quartier. Vielleicht sprach sie mit ihrem Mann oder mit ihren Kindern. Wo das Telefonat hinging, konnte man nur erahnen und stellte sich die Zeitzonen vor, die in Frage kommen. Es sind so wenige Jahre vergangen seither, aber die Kabine wird jetzt kaum mehr genutzt. Jeden sentimentalen Anflug verbietet man sich, ist es doch ein Segen für die ehema­ligen Besucher, dass sie nun wohl alle ein Handy besitzen. Aber dennoch: Zeitzonen-Tagträume, portugiesisch untermalt, die sind seltener geworden. »

(Der Landbote)