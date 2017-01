Nähend im Einsatz für Kinder auf der Flucht

Etwas Nützliches sollen die Kinder bekommen, die alles in ihrer Heimat zurücklassen mussten. Etwas Schönes, das nur ihnen gehört. Sabine Burri aus Oberwil mochte die Idee gleich: Freiwillige nähen Kuscheldecken für Flüchtlingskinder. Ein Projekt, das es bereits in vielen Teilen der Schweiz und anderenorts gibt, «Mini Decki», heisst es. Obwohl «Mini Decki» sich bereits einen Namen gemacht hat, hätte Burri mit einem solchen Ansturm zu rechnen gewagt, als sie in ihrer Gemeinde zum Nähen an zwei Abenden lud: 65 Personen waren dabei, jeder hat seinen Beitrag geleistet. «Der Eine hat sein Auto zur Verfügung gestellt, die Andere Fäden, Geld oder Zeit», sagt sie. Manche hätten Kuchen gebacken und Kaffee gekocht, auch das sei bei solchen Anlässen wichtig, es gehe auch um das Gemeinschaftsgefühl, die Gemütlichkeit. Privatpersonen hätten bei Firmen um Spenden gebeten, um Stoffe beispielsweise. Was Burri besonders freut: Die Decken konnten im Durchgangszentrum in Töss platziert werden. «Mir gefällt die Idee, dass unsere Decken quasi vor der Haustüre ihre Besitzer gefunden haben», sagt sie. «Das Schönste an allem ist doch, dass Menschen zusammen einen Beitrag leisten, jeder auf seine Art.» Es seien vor allem Frauen gewesen, die sich engagiert hätten, aber dafür aus allen möglichen Berufen und Altersgruppen.

Ein gemeinsamer Beitrag

Erfreut ist auch Elisabeth Buser, die in der Region Winterthur für das Verteilen der Decken zuständig ist. Buser leitet seit elf Jahren ein Handarbeitsatelier für Asylsuchende in Winterthur mit dem Namen «Zwüschehalt». Hier näht auch sie Decken mit Menschen auf der Flucht, die dann gerade selbst etwas für ihre Kinder herstellen können. Auch Buser schwärmt vom Projekt und vom ansteckenden Elan: Eine Zeit lang habe sie zwei professionelle Schneider bei sich gehabt, ein Syrer aus Neftenbach und ein Afghane aus Wiesendangen. «Dutzende von wunderschönen Decken haben sie hergestellt», sagt Buser. Heute seien beide berufstätig in der Schweiz.

Noch hat Sabine Burri kein neues Projekt ins Auge gefasst, kann sich aber gut vorstellen, dass sie sich wieder einmal mit den Dägerler Helfern zusammentut: «Jeder hilft gerne mit, so lange ein Projekt sinnvoll und durchdacht ist», sagt sie. «Mini Decki» indessen lebt auch in der Region weiter: Manch eine der Dägerlerinnen und der Näherinnen aus der Umgebung nähe nun sogar weiter für Kinder auf der Flucht, zum Teil privat, zum Teil an Schulen. (Landbote)