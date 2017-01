Neuanfang im Sternen

Das Restaurant Sternen in Sternenberg soll nach dem verheerenden Brand am 19. Dezember schon bald wieder eröffnen. «Wir bauen unser Gasthaus Sternen wieder auf!», heisst es auf der Internetseite.

Provisorium geplant

«Bis dahin werden wir sie ab April 2017 in unserem Provisorium willkommen heissen.» Nähere Informationen dazu kann Inhaberin und Wirtin Marianne Brühwiler in den nächsten Tagen geben, wie sie auf Anfrage sagt. «Wir waren über die Festtage stark mit organisieren beschäftigt und warten nun noch auf nötige Bewilligungen.»

«Wir bauen unser Gasthaus Sternen wieder auf!»



Zudem seien Gespräche mit Behörden geplant. «Für eine Übergangslösung in der Gruppenunterkunft sind zusätzlich Container nötig, die in circa acht Wochen eintreffen sollten.» Das Gasthaus Sternen war seit dem Film "Sternenberg" mit Mathias Gnädinger weit über die Region hinaus bekannt und ein beliebtes Ausflugsziel in der Region. (landbote.ch)