Neue Postlösung erntet Kritik

Man wolle den Kunden weiterhin gleichwertige Dienstleistungen bieten, aber «sehr sehr viel wirtschaftlicher» sein, argumentierten die Vertreter der Post. Es handle sich um schleichenden Abbau, entgegneten kritische Besucher des Informationsanlasses am Montagabend. Die Nutzung der Filiale in Räterschen sei gering, teilweise rückläufig, hiess es in der Präsentation der Post. Primus Hartmann, zuständig für die Entwicklung des Poststellennetzes, erklärte, es gebe in Zukunft zwei Möglichkeiten für Elsau: Hausservice oder Agentur.

Der Hausservice sei vor allem für ländliche Regionen geeignet, Kunden können alle Postgeschäfte über ihren Briefträger abwickeln. «In Elsau haben wir uns aber dafür eingesetzt, eine Lösung mit Coop zu finden», sagte Hartmann. Fast zwei Jahre habe man auf die Zusicherung des Detailhändlers gewartet. Diese Variante stärkt laut Post den Dorfkern und erhöht die Chance, dass die Coopfiliale auf längere Sicht erhalten bleibt. Ein Hauptargument sind die Öffnungszeiten. Ist die heutige Poststelle über Mittag und ab 18 Uhr geschlossen, so wäre die Agentur im Coop den ganzen Tag nutzbar und bis 19 Uhr geöffnet. Zwei Einschränkungen gibt es allerdings: Einzahlungen sind nur per Karte möglich und die Postfächer reduzieren sich von 70 auf ungefähr 18. «Nur noch für die Kunden, die am meisten Post haben.»

Keinen Einfluss auf die SBB

«So verliert ihr allen Goodwill in der Bevölkerung», warf einer der rund 60 Anwesenden ein. Die Post habe selbst dafür gesorgt, dass die Filiale weniger frequentiert werde. Etwa in dem Einzahlungen den Empfänger Gebühren kosteten oder in dem keine SBB-Billette mehr verkauft würden. «Die Situation ist unbefriedigend.» Markus Werner, Mediensprecher der Region Ost bei der Post, entgegnete, dass die Einstellung des Billetteverkaufs über Dritte die alleinige Entscheidung der SBB gewesen sei. «Darauf haben wir keinen Einfluss.»

«Was glauben sie, wie sähen unsere Zahlen aus, wenn wir nichts unternehmen würden?»



Primus Hartmann,

Poststellennetz-Entwickler

Hartmann schilderte das Dilemma, in dem die Post stecke: «Die Kantone setzen sich für die Bevölkerung ein und wollen Poststellen möglichst erhalten, aber der Bund gibt uns die Vorgabe, dass wir eigenwirtschaftlich sein müssen.» Er habe auch wenig Lust, eine Gemeinde nach der anderen mit solchen Neuigkeiten zu überraschen.

«Was passiert mit den Poststellen in der Umgebung?», wollte jemand wissen. Neben Räterschen befinden sich je eine Filiale in Elgg, Wiesendangen, Hegi und Oberwinterthur. «Elsau ist kein Einzelfall. Wir können aber vor 2020 keine Auskunft geben», antwortete Werner. Bis dahin will die Post mit allen Kantonen Gespräche geführt haben. In Elsau handle man jetzt, weil man hier schon länger mit dem Aufgleisen einer neuen Lösung beschäftigt sei.

«Drehen an der Todesspirale»

Weshalb man die Poststelle nicht einfach halbtags geöffnet lasse, fragte ein Anwesender und erntete Applaus für seinen Vorschlag. «Das ist Drehen an der Todesspirale», sagte Hartmann. Die Post habe diese Variante früher ausprobiert, sei aber wieder davon abgekommen. «Die Kunden laufen dauernd in die geschlossene Tür und orientieren sich früher oder später um.» Das hätten Rückmeldungen der jeweiligen Behörden bestätigt, die sich andere Lösungen wünschten.

Nachdem bereits mehr als eine Stunde diskutiert worden war, versuchte Werner zum Apéro überzuleiten und bot an, Fragen bilateral zu besprechen. Doch aus dem Publikum kamen mehrere dezidierte «Nein!» zurück und so fügten sich die Post-Vertreter.

Von den zwei Mitarbeiterinnen in Räterschen kann die Post nur eine weiter beschäftigen. In der Agentur wären neu Coop-Mitarbeiter zuständig. Geplant ist die Verlegung der Post auf August oder September. «Die Poststelle bleibt so lange geöffnet, bis die Agentur parat ist», versicherte Hartmann. Ein zahlenkundiger Besucher meldete sich und wollte wissen, weshalb das Defizit immer grösser werde, wenn man doch jedes Jahr Poststellen schliesse? Hartmann hielt mit einer Gegenfrage dagegen: «Was glauben sie denn, wie sähen die Zahlen aus, wenn wir nichs gemacht hätten?» Dann gäbe es erst recht den totalen Crash.

Rekurs ist nicht möglich

Als letzten Ausweg fragte ein Anwesender nach dem Rekursrecht der Gemeinde. Die kurze Antwort: Es gibt keines. Schlagen die Gespräche fehl, liegt die Entscheidung bei der Post. Werner betonte nochmals: «Am Anfang sind alle skeptisch, später kommen gute Rückmeldungen zu den Agenturen.»

(Der Landbote)