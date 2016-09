Neue Regel mit Ausnahme

Schon an der Teilnehmerzahl liess sich ablesen, dass die Traktanden der Gemeindeversammlung in Elgg kaum diskussionslos passieren würden. 97 Stimmberechtigte fanden sich am Montagabend im Werkgebäude ein, um über das neue Parkierungskonzept und Betreuungsgutscheine (siehe Artikel unten) abzustimmen. Zu Beginn erläuterte Sicherheitsvorsteher Philipp Weber das neue Parkiersystem und legte eine Karte auf, die die Perimeter der neuen Parkzone, die deckungsgleich mit der heutigen Tempo-30-Zone ist, aufzeigen sollte. Dort darf fortan nur noch drei Stunden lang kostenlos parkiert werden. Anwohner und Handwerker können eine Parkkarte kaufen, die es ihnen erlaubt, das Auto maximal 48 Stunden abzustellen. «Warum gehört unsere Strasse nicht dazu?», kam sofort die erste Frage aus dem Publikum. Tempo 30 gelte über die eingezeichnete Parkzone hinaus. Weber versicherte, dass die neue Zone ab der Tempo-30-Signalisation gelten werde. Die Karte sei halt nicht so genau. Der Fragesteller doppelte nach: «Ich hätte es gerne konkret. Nicht, dass ihr uns eine Sache zeigt und eine andere macht.»

Solidarisch mit junger Familie

Ein Anliegen samt Änderungsantrag brachte ein Anwohner vor, der mit seiner Familie mitten im Dorfkern an der Kirchgasse wohnt. Für diese sowie die Vordergasse gilt eine Spezialregelung: Sie sollen laut Konzept ausschliesslich den Kunden des örtlichen Gewerbes zur Verfügung stehen und deshalb dürfen auch Anwohner nicht länger als drei Stunden parkieren. «Die nächste Parkiermöglichkeit befindet sich für uns über 100 Meter entfernt», erklärte der Familienvater. Mit zwei kleinen Kindern sei das ein sehr grosser Aufwand, seine Frau könne sie nicht alleine zuhause lassen und das Auto holen. Er sowie eine weitere Partei an der Kirchgasse wohnten in einer Liegenschaft ohne eigene Parkplätze.

Bisher mussten diese Liegenschaftsbesitzer eine Ersatzabgabe von 10 000 Franken an die Gemeinde leisten, da deren Parkplätze genutzt werden konnten. «Ich stelle den Antrag, dass diese zwei Parteien mit der Parkkarte weiterhin 48 Stunden in der Kirchgasse parkieren dürfen.» Mit 57 Ja-Stimmen zu 17 Nein-Stimmen zeigten sich die Anwesenden solidarisch und erlaubten die Ausnahme.

Der nächste Antrag liess nicht lange auf sich warten. «Ich habe den Eindruck, wir schaffen eine Zweiklassengesellschaft», äusserte sich ein weiterer Anwesender. Die Elgger im Dorfkern müssten nun 400 Franken im Jahr fürs Parkieren bezahlen, die Elgger, die ausserhalb der Parkzone wohnten, könnten das weiterhin kostenlos tun. «Wer in Elgg wohnt und Steuern zahlt, sollte keine Parkkarte bezahlen müssen», lautete sein Änderungsantrag. Das sah die Versammlung jedoch anders und lehnte die Änderung mit 65 zu 10 Stimmen ab.

Ärger um «Details»

Kurz wurde es lauter, als jemand fragte, weshalb in der Weisung die genauen Zeiten für das neue System nicht stünden? «Wollt ihr die nachher wieder ändern?», lautete der Vorwurf. Weber bestand zwar darauf, dass die Zeiten sehr wohl festgeschrieben seien, doch die Version der Weisung, die auf der Gemeinde-Website aufgeschaltet war, belegte das Gegenteil. Gemeindepräsident Christoph Ziegler versuchte, die Gemüter zu beruhigen, in dem er versicherte, dass man mit den präsentierten Zeiten starten woll: Montag bis Freitag braucht es die Parkkarte von 8 bis 21 Uhr, am Samstag von 8 bis 16 Uhr. «Wir wollen aber nicht jedes Detail in der Verordnung festschreiben.» Eingeführt werden soll das System im Frühling 2017, wenn alle Bewilligungen vorliegen. Kaufen kann man die Parkkarten dann auf der Gemeindeverwaltung.

Bevor die Versammlung das Geschäft schliesslich mit 74 zu 15 Stimmen absegnete, stellte eine ältere Dame eine Frage, die wohl viele im Kopf hatten: «Was kostet denn die Busse?» 40 Franken, antwortete Weber. So viel wie eine Monatskarte. (Der Landbote)