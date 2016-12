Noch klappert die Mühle im Heitertal

Es klappert und rattert in der alten Mühle im Heitertal. Der dichte Winternebel, der an diesem Morgen über der Landschaft liegt, verleiht dem Mühlenensembel etwas Mystisches. Der Weiher liegt, gefüllt mit schwarz-grünem Wasser, etwas oberhalb im Tal, im Hintergrund stehen dicht die Tannen in Reih und Glied. Das Gebäude ganz aus Holz scheint im Takt der Mühle mitzuschwingen. Überall zwischen dem Gebälk bewegen sich die Räder und Bänder, welche die Maschinen antreiben.

Der trockene, kernige Geruch von Getreide und Mehl liegt in der Luft. Alles ist von feinem, weissen Staub bedeckt: Mehl. Die alten Bodendielen haben schon viele Schuhe über sich hinweglaufen sehen und die dunkelrot lackierte, staubige Maschine mit ihren metallisch glänzenden Hebeln, Rädern und Knöpfen sieht aus wie ein Museumsstück. Doch die Mühle zwischen Kollbrunn und Waltenstein ist nicht etwa ein Museum. Seit Jahrhunderten ist sie in Betrieb – und läuft noch immer. Erstmals urkundlich erwähnt wurde sie im Jahr 1361, als Herzog Rudolf von Zofingen eine Reihe unbedeutender Lehen an Hans von Kyburg verlieh. Eines davon war die Mühle im Heitertal.

«Ich bin zwar Idealistin, aber nicht besonders sentimental»Therese Kunz,

Müllerin

Seit genau 100 Jahren ist die Familie Kunz im Heitertal zu Hause. Und heute haben die Frauen das Zepter in der Hand: Rosmarie Kunz, die das AHV-Alter schon längst erreicht hat, kümmert sich um Büro und Verkauf, Tochter Therese Kunz ist Müllerin. Gelernt hat sie ihr Handwerk vom Vater und Grossvater, welche die Mühle vor ihr betrieben haben. In staubigen Kleidern bewegt sie sich flinkt zwischen den Maschinen und Balken, sie kennt jeden Tritt, jede Stufe, jedes Loch im ausgetretenen Holzboden blind. Die Maschine ist von 1942. «Im Krieg brauchte es viel Mehl», erzählt Therese Kunz. Die Produktion musste mit einer neuen Anlage gesteigert werden. Statt mit Mahlsteinen werden die Körner seither von Porzellanwalzen zerkleinert.

Auf vier Ebenen mahlt die Müllerin in ihrer historischen Mühle Korn, reinigt oder «röllt» Dinkel, wie es in der Fachsprache heisst, sprich sie befreit das Korn vom Spelz. Dann holen es die Kunden wieder ab oder manchmal wird es auch im Heitertal gemahlen.

Auch Kleinstmengen verarbeitet Kunz für ihre Kunden, viele davon sind Biobauern aus der Region. Im ganzen Jahr mahlt sie rund 50 Tonnen Mehl verschiedener Getreidesorten. Ihr Hauptgeschäft ist jedoch der Dinkel. 320 Tonnen pro Jahr werden hier geröllt. Angetrieben wird die Mühle noch immer mit Wasser – zumindest teilweise. Im untersten Geschoss steht die Turbine, die mit dem Wasser aus dem Mühleweiher angetrieben wird. Ihre Kraft verteilt sie auf so genannte Transmissionen. Antriebswellen die jeweils weiter oben in der Mühle weitere Wellen antreiben und damit Räder, Gurte, Seile. Die ganze Mühle läuft bis heute rein mechanisch. Es gibt keinen einzigen Sensor, keine Computersteuerung.

«Wenn grössere Investitionen anstehen, höre ich auf»



Doch die «alte Dame», wie Kunz ihre Mühle liebevoll nennt, streikt auch immer wieder mal. «Einfach nie dran schrauben, schrauben ist immer schlecht», sagt die Müllerin und eilt zur Anlage, in der das Korn geputzt wird. Sie läuft nicht mehr. «Eigentlich ist das Ganze hier recht zuverlässig», sagt Kunz. Aber dieses Mal muss sie die Reparatur verschieben. Auf die Schnelle lässt sich das Problem nicht lösen. So lange es nur kleinere Unterhaltsarbeiten sind, mahlt und röllt Therese Kunz weiter. «Wenn grössere Investitionen anstehen, höre ich auf.»

Der Druck auf den Betrieb sei nicht so hoch, weil er keine Schulden und tiefe Kosten habe. Ein Mitarbeiter hilft stundenweise und das Mühlen-Lädeli wird von einer weiteren Dame bewirtschaftet. Den Rest erledigen die Frauen Kunz. Wie lange noch, kann die Müllerin nicht sagen. «Ich bin zwar Idealistin, aber nicht besonders sentimental», sagt sie bei einem Tee in der Stube, am Tisch neben dem lindgrünen Kachelofen. Was sie mit dann mit der Anlage mache, wisse sie noch nicht. Öffentliche Führungen seien nicht ihr Ding. «Da hat man wieder etliche Auflagen zu erfüllen.» Und ein Museumsstück sei ihre Wassermühle auch nicht. «Hier in der Region sind sie zwar rar, aber in anderen Kantonen wie in Bern oder im Aargau gibt es noch viele davon. «Irgendwann muss man aufhören» (Der Landbote)