Nur in Stosszeiten vom Tösstal nach Zürich

Im Tösstal wird derzeit entlang den Bahngleisen rege gebaut. In Kollbrunn entstehen in den nächsten Jahren etwa bis zu 300 Wohnungen. Einen Katzensprung vom Bahnhof Turbenthal entfernt entstehen am Setzibach 29 dreigeschossige Reihen-Einfamilienhäuser. Mit ein Grund für diesen Bauboom entlang der Tösstallinie ist der neue Fahrplan des Zürcher Verkehrsverbundes (ZVV). Der Gemeindepräsident von Wila, Hans-Peter Meier, sagt: «Die neue S-Bahn ist für uns als Gemeinde ein klarer Standortvorteil, der auch unsere Strategie bezüglich Siedlungsentwicklung prägt.» S11 fährt neunmal ab Wila

Die S11, von der man ab Dezember 2018 von Wila direkt nach Zürich und weiter nach Aarau pendeln kann, war bereits im Sommer 2009 auf einem provisorischen Fahrplan als vollwertige Verbindung eingezeichnet. Auch als der ZVV diesen Plan in den Jahren 2010 und 2015 anpasste, blieb die S11 unangetastet. Doch im aktuellsten Fahrplan vom 9. Dezember 2016 ist die Verbindung zwischen Wila und Sennhof-Kyburg nur noch gestrichelt. Heisst, dass diese Linie nur während den Hauptverkehrszeiten bis nach Wila fahren wird. Konkret würde die S11 stündlich ab Wila von 6:39 bis 9:39 Uhr und ebenso von 15:39 bis 19:39 Uhr fahren.

«Keine Versprechungen»

Nebst den betroffenen Gemeinden hat auch die Interessensgemeinschaft (IG) Tösstallinie ein Begehren gegen die neuen Pläne eingereicht. «Damit werden sämtliche Pendler, die beispielsweise ihren Wohnortentscheid von diesen alten Plänen abhängig gemacht haben, enttäuscht», heisst es darin.

Bei der ZVV will man von einem gebrochenen Versprechen jedoch nichts wissen: «Das ÖV-Angebot ist auch im neu geplanten Umfang weiterhin sehr gut», sagt Thomas Kellenberger, Leiter Kommunikation beim ZVV. Es habe im Jahr 2010 noch keine verbindlichen Entscheide zum konkreten Angebot im Jahr 2018 gegeben. «Dementsprechend sind auch zu keiner Zeit irgendwelche Versprechungen abgegeben worden.» Erst jetzt werde im gesetzlich geregelten Fahrplanverfahren darüber entschieden, welche Fahrpläne künftig gelten. «Dies ist verfahrenstechnisch durchaus sinnvoll, da es zahlreiche äussere Einflüsse gibt, die relativ kurzfristig die Angebotsplanung und vor allem die Finanzierung betreffen», sagt er.

Weitere Begehren eingereicht

Die IG Tösstallinie hat weitere Begehren eingereicht, die den Fahrplan auf Ende 2017 betreffen. Sie fordert etwa eine Verlängerung der S26 von Rüti bis Rapperswil, wie es früher einst der Fall gewesen war und die Einführung einer früheren S26, die um 05:38 Uhr in Winterthur ankommen soll. Derzeit können mit der ersten S26 keine Flüge vor 7:30 Uhr am Flughafen Zürich erreicht werden. Andere Zufahrtslinien nach Winterthur erreichen diese. Zusätzlich setzt sich die IG auch für eine S26 ein, die den Bahnhof Winterthur um 4:45 Uhr in Richtung Rüti verlässt. Derzeit verkehrt dieser Zug als Leerzug von Winterthur bis Bauma und wird erst ab Bauma für die Fahrgäste geöffnet. Diese Begehren werden an der Verkehrskonferenz im Mai behandelt. Der Verkehrsrat, präsidiert von Regierungsrätin Carmen Walker-Späh, entscheidet im Sommer über den neuen Fahrplan. Die Gemeinden können danach dagegen Rekurs einlegen. (Landbote)