Parlament bleibt beim Bahnhof dran

Das denkmalgeschützte Bahnhofsgebäude von Effretikon aus den frühen 60er-Jahren wurde eigentlich gerade erst aufgewertet. Seit September sind unter anderem die Schalter konform für Menschen mit Beeinträchtigungen, es gibt einen Bankomat und einen Migrolino. Die SBB haben rund 3,5 Millionen Franken in die Umbauarbeiten investiert, befriedigend scheint die Situation jedoch nicht. Zum bequemen Reisen trägt der Bahnhof Effretikon gemäss Markus Annaheim (SP) nicht bei: Keinen habe er je sagen gehört: «Läck, dä Bahnhof isch dänn super», sagte er am Donnerstagabend in der Parlamentssitzung. Der Hauptzugang befinde sich üblicherweise in der Mitte, nicht so in Effretikon, wo lange bevor der Abfahrtszeit losmarschieren müsse, wer einen Zug erwischen wolle. «Die Zeiten fürs Umsteigen werden schier unmöglich für Leute mit eingeschränkter Bewegungsmöglichkeit.» Die Sitzgelegenheiten seien unsystematisch auf den Perrons verteilt.

Beispiel Oerlikon

Annaheim stiess mit seinem Postulat im Parlament auf offene Ohren: Mit grossmehrheitlicher Zustimmung wurde es an den Stadtrat übergeben. Bedenken formulierte Paul Rohner (SVP): Die SBB hätten ja geantwortet, dass die Durchgänge eng seien, die Doppelstockzüge bräuchten eben mehr Platz, da seien Sitzgelegenheiten ein Sicherheitsproblem. Das Behindertengleichstellungsgesetz sei nun umgesetzt. «Wollen wir mehr, muss die Stadt zahlen.»

«Wir wollen doch handlungsfähig bleiben», sagte Annaheim indessen. Er scheute den Vergleich mit dem neuen Bahnhof Oerlikon nicht, auch wenn dieser die Stadt Zürich 50 Millionen Franken kostete. Es gehe darum, neue und alte Ortsteile zu verbinden. «50 Millionen sind vielleicht nicht unsere Kragenweite,» räumte er ein, Horgen und Thalwil seien auch Beispiele, wie man mit Rampen darauf reagiere, dass sich Ortsteile veränderten.

«In Japan hat man lukrative Lösungen für die Bahnhöfe gefunden.»



«Die SBB sind zuständig, es ist aber richtig, dass wir mit dem Postulat den Stein wieder ins Rollen bringen», sagte Claudio Jegen (JLIE). Die SBB sollten eine Auslegeordnung machen und die Stadt einbeziehen, es könne nicht sein, dass die Stadt Geld in die Hand nehme. «Viel weiter» könnte man gemäss Hansjörg Germanns (FDP) Idee gehen: «Wie ich bei meinem Bruder sehe, der in Japan lebt, hat man dort lukrative Lösungen für die Bahnhöfe gefunden.» Sobald man etwas baue, ein Einkaufszentrum etwa, das einen finanziellen Nutzen generiere, sei Geld für Rolltreppen und andere Infrastruktur da. Skeptisch war Herbert Kempf (SVP): «Ein Einkaufszentrum auf den geschützten Bahnhof stellen? Ich glaube nicht, dass sich hier viel machen lassen wird.» Erik Schmausser (GLP) hingegen doppelte nach: «Derartige Projekte müssen mit privaten Geldern finanziert werden, und die Optionen müssen gross angedacht werden.»

Gereizter Ton

Etwas naiv fand Schmausser aber das Vorgehen der JLIE, die sich «überrascht» über die Reaktion des Stadtrats zum Postulat über eine Überarbeitung des Inventars schützenswerter Bauten (der «Landbote» berichtete) zeigte. «Eure Überraschung überrascht nun mich», sagte er. Er sei enttäuscht von den pauschalen Forderungen, dass keine neuen Gebäude aufgenommen werden sollten. Wenn nämlich eine Überprüfung des Inventars gefordert werde, dann könnten schliesslich auch neue Gebäude hinzukommen. «Ich würde mir von den Jungliberalen eine etwas differenziertere Betrachtung wünschen.»

«Das kommt stümperhaft daher, Entschuldigung.»



Kritisch gegenüber dem Vorgehen, jedoch schärfer, waren die Worte zur Interpellation Michael Käppelis (FDP) betreffend neuer Wasser- und Abwassergebühren. Die Schlussbehandlung verlief gereizt. Brigitte Röösli zeigte sich genervt darüber, dass nach nur zwei Jahren und gründlicher Debatte im Rat nun Käppelis neue Forderung gekommen seien: «Das kommt stümperhaft daher, Entschuldigung.» Arbeitsbeschaffung für die Verwaltung mache sie wütend. Stadtrat Urs Weiss (SVP) wiederholte die inhaltlichen Überlegungen aus dem Gremium und hielt an der «ausgewogenen, guten Lösung in der komplexen Materie» fest. Zudem hätten die Gebühren rein gar nichts mit Steuern zu tun, wie er den Vorwurf versteckter Steuern seitens Käppeli zurückwies.

Weiter wurde eine Erhöhung des jährlichen städtischen Beitrags an die Unterhaltsgenossenschaften grossmehrheitlich angenommen. Das Postulat zu günstigeren Tarifen im Eselriet von Urs Gut (GP) wurde nicht überwiesen und ist erledigt

(Der Landbote)