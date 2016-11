Parteien wollen Behörden entlasten

Alle fünf Ortsparteien begrüssen die geplante Neuorganisation der Politischen Gemeinde Zell: «Nach 14 Jahren erfolgreicher Einheitsgemeinde soll man gewisse Strukturen überarbeiten», schreibt etwa der bürgerliche Gemeindeverein Zell in einer Stellungnahme. Und die EVP teilt mit, dass die Anpassung eine «echte Entlastung» der Behörden ermögliche und alte Zöpfe ab­geschnitten werden können.

Konkret will der Gemeinderat die Anzahl Kommissionen um die Hälfte auf sechs reduzieren und diverse Aufgaben an die Verwaltung übertragen, die dafür mehr Kompetenzen erhält und leicht ausgebaut wird. So sollen Gemeindeangestellte zum Beispiel die meisten Fälle im Grundsteuerbereich selber bearbeiten, und die entsprechende Kommission kann gestrichen werden.

Dank solcher Massnahmen müssen künftig nicht mehr 76 Kommissionsmitglieder gefunden werden, sondern nur noch 40. Das entlastet gleichzeitig die Gemeinderäte, da sie an weniger Sitzungen teilnehmen müssen. Sie sollen sich vermehrt um strategische Anliegen kümmern. Der Gemeinderat reagiert damit auch auf eine Entwicklung, die landesweit zu beobachten ist: Es ist heutzutage schwierig, Freiwillige zu finden, die sich auf kommunaler Ebene engagieren wollen.

Komplexere Aufgaben

Das sehen auch andere Zeller Ortsparteien so. Grundsätzlich sei es zwar wünschenswert, dass sich die Bevölkerung in ihrer ganzen Vielfalt in den Behörden und Kommissionen einbringen könne, schreibt die SP. Andererseits habe sich die Gesellschaft gewandelt und die Behördenarbeit sei anspruchsvoller geworden. Die Änderungen seien deshalb zu begrüssen. Die SVP sieht es ähnlich und befürwortet den Umbau: «Die Gemeinde erhält schlankere und effizientere Strukturen.» Die FDP findet die Auflösung einiger Kommissionen ebenfalls sinnvoll, freut sich aber insbesondere darüber, dass die Schule stärker eingebunden wird.

Trotz der grundsätzlichen Zustimmung äussern die Parteien auch Vorbehalte. Sie befürchten etwa steigende Kosten oder eine allzu mächtige Verwaltung.

Gemeindepräsident Martin Lüdin freut sich dennoch über die Stellungnahmen der Parteien. «Alle haben sich vertieft mit der Neuorganisation beschäftigt», sagt er. Die breite Zustimmung sei daher besonders erfreulich. Der Gemeinderat habe aber auch die Kritikpunkte aufgenommen und möglichst berücksichtigt.

Nur in wenigen Fällen gab es Klärungsbedarf. So hatte die FDP etwa Bedenken, dass die Bau- und Planungskommission nach der Neuorganisation allzu stark belastet werden könnte. Lüdin zeigte der Partei auf, dass die Kommission nicht nur neue Aufgaben übernimmt, sondern einen Teil auch an die Verwaltung abgeben kann.

Geht Bürgernähe verloren?

Eher grundsätzlicher Natur sind die Bedenken des bürgerlichen Gemeindevereins: Die vorgesehene Verschiebung von Kompetenzen von Behörden an die Verwaltung berge die Gefahr einer «missbräuchlichen Machtkonzentration», heisst es in der Stellungnahme. Gemeindepräsident Martin Lüdin kann diesen Gedanken zwar nachvollziehen. Schaue man jedoch genauer hin, zeige sich, dass die Befürchtungen unbegründet sind. Denn in der neu organisierten Gemeinde gelte das Vieraugenprinzip. Im geplanten Geschäftsleitungsmodell könnten leitende Angestellte bereits vorbereitete Gesuche prüfen und häufiger auch selber über diese entscheiden. «Man muss nicht mehr jedes Mal die Kommissionssitzungen abwarten, bevor ein Gesuch erledigt werden kann. Das macht den ­Ablauf effizienter und bürgerfreundlicher», sagt Lüdin. Es würden zudem keine politischen Aufgaben an die Verwaltung delegiert, sondern nur operative.

Die EVP sieht die Reduktion der Kommissionen trotzdem ebenfalls «teilweise kritisch»: Zusammen mit dem Ausbau der Verwaltung gehe Bürgernähe verloren, bedauert die Partei.

Martin Lüdin sagt dazu, dass es heute schwierig sei, Behördenämter zu besetzen. Es sei deshalb ein wichtiges Ziel der Neuorganisation, die Arbeit in den verbleibenden Kommissionen und im Gemeinderat attraktiver zu gestalten.

Wohl geringe Mehrkosten

Zu den befürchteten Mehrkosten sagt Lüdin, dass der Gemeinderat mit maximal 200 000 Franken Mehraufwand in der Verwaltung rechne. Gleichzeitig könnten ­dadurch aber Ausgaben gespart werden. So müsse man 110 000 Franken weniger für Sitzungs­gelder ausgeben. Kommt hinzu, dass Vorbereitungsarbeiten wegfallen, die für die Sitzungen derzeit nötig sind. Wie hoch der Mehraufwand dann tatsächlich sei, werde sich erst in der Detailplanung zeigen.

Die Neuorganisation ist an der Gemeindeversammlung vom5. Dezember zur Vorberatung traktandiert. (Der Landbote)