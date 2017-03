Polizei schnappt Garderobendieb

Die Kantonspolizei Zürich hat am Dienstagnachmittag einen jungen Mann unmittelbar nach einem Garderobendiebstahl in einem Fitnesscenter in Seuzach verhaftet. Der Täter hatte dort wiederholt Diebstähle verübt und Geld im Gesamtbetrag von rund 4'000 Franken erbeutet, teilt die Kantonspolizei Zürich mit.

Seit Mitte November 2016 seien mehrere Anzeigen wegen Garderobendiebstahl eingegangen. Daraufhin nahm die Kantonspolizei Ermittlungen auf. Wie sich herausstellte steckte ein Besuchers des Fitnesscenters hinter den Diebstählen. Um 14:30 Uhr wurde der mutmassliche Täter nach Verlassen des Trainingsgebäudes von der Kantonspolizei kontrolliert. Der Mann trug zu diesem Zeitpunkt ein gestohlenes Portemonnaie mit rund 150 Franken auf sich. Er wurde umgehend verhaftet und ist in sieben Fällen von Garderobendiebstahl geständig. Insgesamt erbeutete der Mann rund 4'000 Franken. Beim Festgenommenen handelt es sich um einen 24-jähriger Schweizer aus dem Bezirk Winterthur. (far)