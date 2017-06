Pumpwerk steht zu nah an Hauptstrasse

Als das Pumpwerk Ritschberg in Elgg gebaut wurde, da war das Grundwasserreglement noch ein ganz anderes. «Heute wäre es an derselben Stelle nicht mehr möglich», sagt Werkvorsteherin Barbara Fehr-Hadorn. Laut der seit 2004 gültigen Wegleitung des Bundes steht das Pumpwerk heute in einer empfindlichen Schutzzone. Der Kanton liess die Gemeinde Elgg deshalb wissen, dass er die 2019 auslaufende Konzession nicht verlängern oder neu erteilen kann. Laut Fehr-Hadorn ist ein Hauptgrund die St. Gallerstrasse. Das Grundwasser dürfe nicht so nah an einer Kantonsstrasse bezogen werden.

Viele Stellen ungeeignet

Überraschend kommt das alles nicht, in der Gemeinde ist man über die Situation informiert. Schon länger läuft die Suche nach einem alternativen Standort. «Wir haben einige Stellen geprüft», sagt Fehr-Hadorn. Nach Probebohrungen und Wasserentnahmen mussten jedoch die meisten ausgeschlossen werden. In sogenannt hydrologischen Abklärungen wird etwa die Fliessgeschwindigkeit mit Färbemittel überprüft. So eruieren die Wasserexperten, wie lange es dauern würde, bis die Trinkwasserfassung verschmutzt wäre. Eine wichtige Rolle spielte auch die Ergiebigkeit. Der neue Standort musste eine Wasserentnahme von 2700 Liter in der Minute erreichen. Schliesslich fand man doch noch eine geeignete Stelle für ein neues Pumpwerk. Es soll rund 150 Meter südlich der alten Anlage gebaut werden. «Das Wasser werden wir aus dem gleichen Grundwasserstrom wie zuvor beziehen», sagt Fehr-Hadorn. Das Konzessionsgesuch sei eingereicht. Ein negativer Entscheid, sei unwahrscheinlich. «Wir haben die kantonalen Ämtern immer einbezogen.» Bei einem Nein würde die Gemeinde in ihrer Planung fünf Jahre zurückgeworfen, ein neues Pumpwerk wäre bis 2019 nicht mehr realisierbar.

Mit Betondeckel verschliessen

Nebst dem Kanton muss auch die Elgger Gemeindeversammlung im Juni dem Vorhaben, das rund 1,9 Millionen Franken kosten wird, zustimmen. Die neue Anlage soll im Winter 2018 gebaut werden und 2019 den Betrieb aufnehmen. Ein Bauprojekt liegt laut Fehr-Hadorn bereits vor. Das alte Pumpwerk Ritschberg wird stillgelegt und abgerissen. «Den Brunnen werden wir mit einem Betondeckel luftdicht verschliessen.» Die Röhre reiche schliesslich direkt ins Grundwasser. (landbote.ch)