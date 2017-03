Regionale Skilifte beenden Saison

Der Frühling hält Einzug, die regionalen Skilifte beenden in den nächsten Tagen ihre Saison ganz offiziell. Inoffiziell stehen die Lifte allerdings schon länger still.«Schon seit Ende Januar kein Schnee, keine Skischule, kein Funpark, kein Loipenflitzen», steht etwa auf der Homepage des Vereins Skifahren Wildberg. Der Skilift Schafbüel bewegt sich also schon seit über einem Monat nicht mehr.

«Insbesondere der Januar ist sehr gut gelaufen»



Aktuarin Irene Christinger ist jedoch trotz Schneeflaute im Februar und März mit der Saison zufrieden: «Insbesondere der Januar ist sehr gut gelaufen». Der Wildberger Skilift ist jeweils am Mittwoch- und Samstagnachmitag sowie am Sonntag geöffnet. «Wenn wir im Januar jeden Tag offen gehabt hätten, wäre es eine sehr gute Saison gewesen», sagt sie. Die eigene Schneesportschule habe im Januar ebenfalls einen grossen Andrang verzeichnen können.

Abschiedsfest am Sonntag

Natürlich sei es schade, dass der Lift zuletzt nicht mehr betrieben wurde. «Aber wir nehmen das pragmatisch», sagt Christinger. Jeden Herbst stellt der Verein mit Helfern den Lift innerhalb eines Tages auf und im Frühling wieder ab. Am Sonntag verabschiedet sich der Verein vom Winter mit einem kleinen Grillfest. «Sofern es nicht Katzen hagelt», sagt Christinger. Auf der Homepage wird bei schlechter Witterung am Sonntagmorgen über die Durchführung des Festes informiert.

In Weisslingen, wo der Skilift Dicki seit 1969 von drei Familien betrieben wird, sagt Claudia Nägeli jedoch überraschenderweise: «Für uns war es ein sehr guter Winter.» Es habe zwar insgesamt nicht viel geschneit, aber der Schnee sei aufgrund der Kälte lange liegen geblieben. Eine konstante Schneedecke blieb so erhalten. «So konnten wir den Lift vier Wochenenden am Stück betreiben», sagt sie. An einem solchen Wochenende seien jeweils über hundert Leute pro Tag die kurze Skipiste mit Skis und Snowboards runtergegleitet.

Die Skiliftbetreiber von Sternenberg und Sitzberg waren gestern nicht erreichbar. Nebst dem warmen Wetter ein weiteres Indiz dafür, dass die Skisaison mittlerweile beendet ist.

Die Skilifte in der Region Winterthur. (Zum Anzeigen auf rote Punkte klicken.)

(Der Landbote)