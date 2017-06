Risi-Sanierung verzögert sich

Die Primarschüler des Schulhauses Risi in Turbenthal beginnen das nächste Schuljahr wie ihr ­jetziges: in Provisorien. Denn die Sanierung des Primarschulgebäudes aus dem Jahr 1915 und der Turnhalle von 1936 wird nicht wie ursprünglich geplant während der Sommerferien abgeschlossen werden, sondern bleibt bis Ende September eine Baustelle. Bau­beginn war im letzten Sommer, der Kredit beträgt 8 Millionen Franken.

Kälte, Kanalisation und Statik

Schulleiter Kaspar Schüpbach spricht von «einigen Überraschungen», die den Abschluss der Arbeiten verzögern. Bruno Felder, Präsident der Baukommission und in der Primarschulpflege für die Liegenschaften zuständig, sagt: «Als die Arbeiter etwa den Verputz im Dachgeschoss des Schulhauses freilegten, kam zum Vorschein, dass die alten Schilf-Gips-Decken anders abgestützt waren als von den Ingenieuren ­erwartet.» Deshalb hätten die ­ursprünglichen Pläne angepasst werden müssen, was mehr Zeit in Anspruch genommen habe. Die Erneuerung der Kanalisation in der Turnhalle dauerte ebenfalls länger: «Diese Arbeiten wurden etappenweise ausgeführt, da der Ingenieur eine Verschiebung der Bodenplatte aufgrund des Hangdrucks befürchtete», sagt Felder. Die Bauarbeiter kämpften aber auch mit äusseren Umständen: «Der kälteste Januar seit 30 Jahren führte dazu, dass die Betonierungsarbeiten in jenem Monat ­gestoppt werden mussten», sagt Schulleiter Schüpbach.

Dass der einjährige Zeitplan für die Sanierung «sehr ehrgeizig» gewesen sei, sagt Felder ganz offen. «Das war uns bewusst.» Man habe sich dies aber zum Ziel gesetzt, da der Umzug in den grossen Sommerferien jeweils am einfachsten zu bewältigen gewesen wäre.

Kosten trotzdem im Griff

Im Vorfeld der Kreditabstimmung im September 2015 sprachen sämtliche Experten von einer sehr guten Bausubstanz, gerade deshalb würde sich eine Sanierung auch lohnen. Der Kredit wurde daraufhin mit rund 80 Prozent Ja-Stimmen angenommen. Dass man sich diesbezüglich verschätzt hat, verneint Felder: «Die Qualität der Bausubstanz wurde richtig eingeschätzt.»

Obwohl der Zeitplan nicht eingehalten werden konnte, sei die Baukommission mit den Kosten immer noch im Plan, sagt Felder. «Mehraufwendungen konnten durch günstige Vergaben kompensiert werden.» Dass es zu weiteren Verzögerungen kommen könnte, bezweifelt er. «Die Rohbauarbeiten sind mittlerweile abgeschlossen, es sollten daher keine grossen Überraschungen mehr auftreten.»

Die Eltern wurden bereits Mitte Mai über den Verzug der Sanierung informiert. Laut Felder gab es keinerlei Reaktionen darauf, die Zusammenarbeit mit den ­Eltern bezeichnet er als sehr gut. Der grosse Umzug ins sanierte Schulhaus ist für die Herbstferien vorgesehen. Diese dauern vom 7. bis 22. Oktober. (Landbote)