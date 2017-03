Rollerfahrerin fährt in Auto und verletzt sich

Eine Rollerfahrerin wurde gestern Abend bei einem Auffahrunfall in Schlatt mittelschwer verletzt. Die H 13 durch Schlatt musste daraufhin kurzzeitig gesperrt werden.

Wie die Kantonspolizei mitteilt, war die 19-Jährige am Dienstagabend kurz vor 17 Uhr im Kolonnenverkehr auf der H13 von Diessenhofen in Richtung Feuerthalen unterwegs. Bei der Verzweigung mit der Ziegeleistrasse musste eine vor ihr fahrende, 60-jährige Autolenkerin verkehrsbedingt anhalten. Gemäss den Erkenntnissen der Kapo übersah die Rollerfahrerin die stehende Kolonne und prallte in das Heck des vor ihr fahrenden Autos.

Bei der Verzweigung H13/Ziegeleistrasse kam es zum folgenschweren Unfall. Bild: google maps

Die Rollerfahrerin wurde beim Unfall mittelschwer verletzt. Nach der Erstbetreuung durch den Rettungsdienst wurde sie mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen. Darüber hinaus entstand am Auto und am Roller Sachschaden von mehreren tausend Franken.

Während der Unfallaufnahme musste die Strasse kurzzeitig gesperrt und der Verkehr durch den Feuerwehrzweckverband Elsau-Schlatt örtlich umgeleitet werden. (huy)