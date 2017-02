SBB geben auf und bauen Bahnhofkiosk nicht neu

Es standen bereits Bauvisiere, doch nun wird nichts aus dem neuen Bahnhofkiosk in Aadorf. Der jetzige ist in die Jahre gekommen und entspricht laut SBB nicht mehr den modernen Bedürfnissen der Kunden. Sie reichten deshalb im Oktober vor zwei Jahren ein Baugesuch ein, um das Gebäude abbrechen und einen Neubau errichten zu können. Diesen sollte man im Gegensatz zu heute betreten können, um im Trockenen Kaffee zu trinken. Die Bewilligung war schon fast durch, da stellte man in Aadorf fest, dass eine Einsprache gegen das Projekt eingegangen war. Die Planung verzögerte sich. Als das Baugesuch schliesslich von Gemeinde und Kanton abgesegnet war, schaltete sich die Denkmalpflege ein. Die SBB sistierten das Projekt erneut. Die genauen Gründe für ihre Einsprache nannte die Denkmalpflege lediglich den Beteiligten, klar ist aber, dass es um das geschützte Bahnhofsgebäude geht. Dieses steht einige Meter vom Kiosk entfernt und war 1912 von Architekt Heinrich Ditscher im Hinblick auf die Ostschweiz-Reise des deutschen Kaisers Wilhem II gebaut worden. Der reiste dann allerdings mit dem Auto an.

«Kampf gegen Windmühlen»

Die SBB überlegten sich, die Einsprache anzufechten, entschieden sich aber dagegen: «Wir wollen nicht gegen Windmühlen kämpfen. Das Projekt ist eingestellt», sagt Christian Kümin, Leiter Immobilienbewirtschaftung Region Ost. Auch sei Kioskbetreiberin Valora der Ansicht, dass sich ein Neubau aus wirtschaftlicher Sicht nicht mehr lohne.

Gemeindepräsident Matthias Küng bedauert den Entscheid der SBB: «Es ist schade. Ein neuer Kiosk hätte den Bahnhof aufgewertet und mehr Möglichkeiten eröffnet.» Auf der anderen Seite erfülle der bisherige Kiosk seine Aufgaben grösstenteils auch.

Die geplante Version wäre aus Küngs Sicht sowieso nicht optimal gewesen. «Wir hätten den Kiosk gerne im Bahnhofsgebäude untergebracht. Der Bahnhofsplatz hätte dadurch mehr Luft erhalten.» Er vermutet, dass diese Variante bei der Denkmalpflege besser angekommen wäre, weil sie auf das Äussere des Bahnhofsgebäudes keinen Einfluss gehabt hätte. Den SBB sei diese Lösung aber zu weit entfernt vom Kundenstrom gewesen. «Wir können den Verantwortlichen nicht reinreden und akzeptieren den Entscheid.» Trotzdem nötig sei jedoch der behindertengerechte Ausbau des Bahnhofsplatzes, sagt Küng. Diesen wolle man demnächst in Angriff nehmen. (nid)