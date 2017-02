Sechs Kinder müssen nach Dickbuch

An der letzten Gemeindeversammlung in Hagenbuch hatten 15 Eltern einen Antrag gestellt, in dem sie Auskunft von der Schulpflege forderten. Diese hatte ihnen in einem Schreiben mitgeteilt, dass im nächsten Schuljahr mehrere Kinder den Kindergarten in Dickbuch, das zur Nachbargemeinde Hofstetten zählt, besuchen müssen.

Seit 2009 nimmt der Kindergarten in Dickbuch immer wieder auch Hagenbucher Kinder auf. Bild: Marc Dahinden

Der Hagenbucher Kindergarten sei schlicht zu klein und da die Schülerzahlen voraussichtlich wieder sinken werden, lohne sich ein Ausbau nicht, erklärte Schulpräsident Horst Steinmann an der Versammlung. In einem Punkt konnte er die besorgten Eltern beruhigen: Alle Kinder werden später in Hagenbuch die Schule besuchen.

Zehn Tage Zeit für Rekurs

Seit letztem Montag weiss die Schulpflege nun, wie viele Kindergärtler genau nach Dickbuch müssen: Es sind sechs. «Nach einem Informationsabend hatten sich bereits Eltern dreier Kinder freiwillig gemeldet», sagt Steinmann. Der Abend, der im Januar stattgefunden hat, sei ruhig verlaufen. Die meisten Fragen habe er bereits an der Gemeindeversammlung beantworten können.

«Die Einteilung der Schüler liegt in der Kompetenz der Schulpflege»Horst Steinmann, Schulpräsident

Trotzdem habe die Behörde nun nochmals drei Kinder in den Dickbucher Kindergarten einteilen müssen. Die Eltern seien diese Woche per Einschreiben informiert worden, sagt Steinmann. Die Auswahlkriterien seien schwierig zu bestimmen gewesen, sagt er. «Wir haben unter anderem geographische Begebenheiten beachtet.» Er könne verstehen, wenn der Entscheid die Familien nicht begeistere. Ihnen bleiben nun zehn Tage, in denen sie einen Rekurs beim Bezirksrat einreichen können. «Die Einteilung der Schüler liegt in der Kompetenz der Schulpflege», betont Steinmann.

Schulbus wird organisiert

Die Gemeinde Hofstetten wird einen Schulbus für die sechs Hagenbucher Kinder zur Verfügung stellen. «Wir bezahlen Schulgeld, sie organisieren den Transport», erklärt Steinmann. Mit den Nachbarbehörden sei ein Vertrag über die nächsten drei Jahre ausgearbeitet worden. 146 000 Franken kostet das. Danach normalisiere sich die Situation in Hagenbuch voraussichtlich. Wie Steinmann an der Gemeindeversammlung erklärt hatte, würde ein Jahr Unterricht im leerstehenden Schulhaus Schneit bereits 100 000 Franken kosten. Diese Variante lohne sich deshalb nicht.

Während Hofstetten den Schultransport organisiert, würden etwa allfällige schulpsychologische Abklärungen über Hagenbuch laufen, sagt Steinmann. «Die Kinder besuchen ja später unsere Schule.» Mit Hofstetten pflege man eine enge Zusammenarbeit und die bisherigen Erfahrungen zeigten, dass die Kinder gerne nach Dickbuch gingen. Seit 2009 besteht die Abmachung zwischen den beiden Gemeinden.

