Skeptisches Ja zur Sanierung

Verschimmelte Ecken, Dach und Fassade mit quasi inexistenter Dämmung, eine Ölheizung ohne Regulierung und fünfzigjährige Sanitäranlagen: Der Kindergarten Rebweg hat eine Sanierung dringend nötig. Das schien am Mittwochabend im Singsaal der Primarschule Im See in Elgg allen 71 Stimmberechtigten klar.

Letzter Bau 1 Million zu teuer

Der Sanierungskredit in Höhe von 1,89 Millionen nahmen sie deshalb klar — mit nur einer Gegenstimme — an. Bis zur Abstimmung dauerte es aber über eine Stunde.

Ein Votant brachte es nach der Projektpräsentation von Liegenschaftsverwalter Armin Bähler auf den Punkt: «Dieses Mal mag es überhaupt gar keine Überschreitung des budgetierten Kredits vertragen.» Er spielte damit auf die Bauabrechnung des Schulhausanbaus der Primarschule im See an. Diese war mit vier Millionen eine Million teurer als budgetiert. An der Gemeindeversammlung Mitte Dezember wurde sie nur knapp angenommen. Eine ungenügende Planung in der Projektierungsphase führte damals zu entsprechenden Überraschungen beim Altbau. Zusätzlich verwies der Stimmbürger aufs Gemeindegesetz: «Ab einem Kredit von zwei Millionen Franken hättet ihr eine Urnenabstimmung durchführen müssen.» Den Vorwurf, dass man den Kredit unbedingt vor die Versammlung statt an die Urne bringen wollte, bestritt Bähler jedoch. Es sei eine «ehrliche Zahl».

«Dieses Mal mag es überhaupt gar keine Überschreitung des budgetierten Kredits vertragen.»

Die Gemeinde versicherte, dass man die Hausaufgaben gemacht habe. So betragen die budgetierten Reserven 85 000 Franken. Quasi als Versicherung ist eine Bauherrenvertretung mit 10 000 Franken budgetiert worden.

Michael Wanner, Präsident der Rechnungsprüfungskommission, sagte: «Nach heutigem Wissensstand sollten zwei Millionen Franken nicht überschritten werden.» Die Massnahmen seien zweckmässig und jegliche Vorschriften bezüglich Erdbebensicherheit, behindertengerechtes Bauen, feuerpolizeiliche Massnahmen und Heimatschutz eingehalten worden. Etwas, das beim letzten Bau teilweise vergessen ging.

Das Gebäude soll äusserlich nur wenig verändert werden. Der Mittelteil wird neu erstellt, der Schutzraum im Untergeschoss mit grösseren Fenstern ausgestattet und die Wohnung der Hauswartin offener gestaltet. Der Grossteil der Sanierung findet im Verborgenen statt: Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe, Bodenheizung, neue Elektrik, Dämmung und sanitäre Anlagen. Der Spielplatz bleibt bestehen.

Architekt kritisiert Vergabe

Als zu teuer schätzte der Elgger Architekt David Rhiner das Bauprojekt ein. Er sei erstaunt über den Kreditrahmen: «Das Projekt wäre auch für 1,5 Millionen Franken realisierbar gewesen.» Ausserdem kritisierte er das Vergabeverfahren. Denn die Gemeinde begann das Vorprojekt mit demselben Architekten, Philipp von Ah, der das Bauprojekt nun umsetzen soll. Als von Ah bemerkte, dass das Honorar für den Architekten 150 000 Franken übersteigen wird, war klar, dass die Gemeinde das Bauprojekt nach dem öffentlichen Vergabewesen ausschreiben muss. Die Gemeinde schloss das Vorprojekt deshalb mit einem anderen Architekturbüro ab.

«Das ist wie eine Wohnung auszuschreiben, bei der man kein Mietrecht hat.»



Bei der Ausschreibung erwähnte die Gemeinde, dass von Ah das Vorprojekt begleitet hatte. «Aus Transparenzgründen», sagte Monika Brühwiler, Präsidentin der Primarschulgemeinde. Bei der Projektvergabe, bei der von Ah ebenfalls offerierte, fühlte sich Rhiner benachteiligt. Er zog einen Vergleich: «Das ist wie eine Wohnung auszuschreiben, bei der man kein Mietrecht hat.» Brühwiler betonte, dass alles legal abgelaufen sei und alle Architekten die gleichen Möglichkeiten beim Erstellen ihres Projekts gehabt hätten: «Die Tür des Kindergartens stand allen offen.» Ein weiterer Kritikpunkt war, dass ein genauer Baubeschrieb bei der Auflage gefehlt hatte. Brühwiler nahm das auf: «Ich habe es mir hinter die Ohren geschrieben.»

Brennpunkt Schulweg

Der Umbau des Kindergartens Rebweg beginnt im Sommer und soll ein Jahr dauern. Die Kindergärtner ziehen deshalb provisorisch in leerstehende Schulräume im Schulhaus Im See. Das hat zur Folge, dass die Kinder aus dem Quartier Rebweg über die vielbefahrene St.Gallerstrasse laufen müssen. Eltern fürchten um die Sicherheit ihrer Kinder. Eine fertige Massnahme konnten Brühwiler und Schulleiterin Silvia Soldini am Mittwochabend zwar noch nicht präsentieren, sicherten den Eltern aber eine gute Lösung zu.

Ein externer Lotsendienst sowie eine Begleitung durch freiwillige Eltern stand im Raum. «Es wäre doch schade, wenn die Sanierung am Schulweg scheitern würde», sagte Brühwiler. Das sah eine Mutter, die einen externen Lotsendienst bevorzugte, anders: «Schliesslich sind wir für das Projekt, da kann man uns ja auch ein wenig entgegenkommen», sagte sie. Ein Votant warf ein: «Arrangez-vous! Soll der Steuerzahler auch noch für die Sicherheit auf dem Schulweg verantwortlich sein?» Danach konnte abgestimmt werden.

(Der Landbote)