Sozialamt am Anschlag

Die sozialen Dienste der Gemeinde Aadorf befanden sich in einer schwierigen Situation. So beklagte man sich über sehr stark belastete Mitarbeiter. Für eine optimale Betreuung der Sozialhilfefälle blieb schlicht zu wenig Zeit. Zurückzuführen sind diese Probleme auf eine Zunahme der Fallzahl um über 20 Prozent. «Die Bearbeitung der einzelnen Fälle wird ausserdem immer zeitintensiver», sagt Gemeindepräsident Matthias Küng. Um dem untragbaren Zustand ein Ende zu setzen, beschloss die Gemeinde die Schaffung von 50 neuen Stellenprozenten.

Stelle nicht budgetiert

Die neu geschaffene Teilzeitstelle konnte nun per 1. März besetzt werden. Im diesjährigen Budget der Gemeinde ist sie allerdings nicht enthalten. Küng erklärt dazu: «Im Nachhinein hätten wir die Stelle ins Budget aufgenommen. Aber als wir dieses im Herbst 2016 erstellt haben, war eine derartige Fallzunahme noch nicht absehbar». Auch könne man es den Steuerzahlern nicht zumuten, eine Stelle auf Vorrat zu schaffen.

Die Gründe für die Fallzunahme sind vielfältig. So betont auch Küng: «Es sind auf jeden Fall mehrere Aspekte, die dazu geführt haben». Zwei davon hebt er hervor: «Einerseits ist die aktuelle Wirtschaftslage nicht gerade rosig. Andererseits wurden aber auch die gesetzlichen Bedingungen durch Bund und Kanton verschärft». Letzteres betraf zum Beispiel den Anspruch auf Arbeitslosentaggelder. «Personen, die diesen aufgrund der verschärften Bestimmungen verlieren, landen letzlich bei der Gemeinde», so Küng.

Eine bestimmte Personengruppe will er jedoch nicht für den Zuwachs verantwortlich machen. «Der Anstieg ist ganz allgemein erkennbar». Flüchtlinge seien aber nicht die Verantwortlichen, da sie aus einem separatem Topf unterstützt werden.

Investition in die Zukunft

Küng ist überzeugt, dass die neue Stelle eine Investition in die Zukunft ist. «Langfristig wird sich unsere Massnahme auf jeden Fall auszahlen», so der Gemeindepräsident. Er erhofft sich davon in erster Linie eine Entlastung der Mitarbeiter und eine optimale Betreuung der einzelnen Fälle.

Das grundlegende Problem, die zu hohen Fallzahlen, ist langfristig jedoch weit schwieriger zu lösen. Für eine Gemeinde aufgrund der momentanen Rechtslage gar unmöglich. Gemäss Küng müsste sich für eine langfristige Lösung des Problems auf höheren Ebenen etwas verändern. «Von Seiten der Gemeinde ist es meistens ein Reagieren», merkt er in Bezug auf die eigenen Möglichkeiten an. «Wir werden die Situation sicher weiterverfolgen und nötigenfalls zusätzliche Massnahmen ergreifen.»

(Der Landbote)