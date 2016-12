Steuern steigen langsam, aber sicher

Welche Gemeinde nächstes Jahr welchen Steuerfuss erhebt, das interessiert. Offen dazu stehen, das tut aber kaum jemand – wie der prominente Millionär, der in den Kanton Schwyz zieht und behauptet, er tue dies nicht wegen der Steuern. Dass die Höhe des Gesamtsteuerfusses die Leute umtreibt, zeigte sich auch an den letzten Budgetgemeindeversammlungen wieder. So wird in Gemeinden mit hohen Steuerfüssen ein abermaliger Anstieg für gewöhnlich «kleingerechnet» – der mache ja nur einen Kaffee pro Monat aus, heisst es dann etwa. Umgekehrt verweisen die Behörden von Gemeinden mit tieferen Steuerfüssen gerne darauf, wie gut sie dastehen im Vergleich zu den Nachbargemeinden. Zwischenfazit: Auch wenn der Steuerfuss einer Gemeinde herzlich wenig über deren finanzielle Gesundheit aussagt (siehe Infobox rechts), ist er ein beliebtes Gesprächsthema.

Bei 40 bleibt alles gleich

Von den insgesamt 58 Gemeinden in der Region (siehe Übersicht der Veränderungen weiter unten) senken gerade einmal vier ihren Gesamtsteuerfuss für 2017. In 14 Gemeinden gibt es eine Steuererhöhung, während in den restlichen 40 Gemeinden der Steuerfuss gleich bleibt wie 2016. Übers Ganze gesehen verändert sich also mehrheitlich nichts.

Anders sieht es aus, wenn man den Zeitraum von 2013 bis 2017 betrachtet. Vergleicht man pro Gemeinde den Durchschnitt der Steuerfüsse von 2013 bis 2016 mit dem Steuerfuss für 2017, so gibt es in 29 Gemeinden einen Anstieg. In 15 Gemeinden liegt der Steuerfuss 2017 unter dem Mittel von 2013 bis 2016. Und in immerhin noch 14 Gemeinden hat sich der Gesamtsteuerfuss zwischen 2013 und 2017 gar nicht verändert.

Der Durchschnitt aller 58 Steuerfüsse liegt 2017 bei 112,78 Prozent. Zwischen 2013 und 2016 ist dieses Mittel nur leicht, aber kontinuierlich angestiegen. Und zwar von 111,05 (2013) auf 112,41 Prozent (2016).

Reform als Damoklesschwert

Auffällig viele Gemeinden mit Steuerfüssen von 120 und mehr Prozent gibt es im Weinland respektive im Stammertal, im mittleren Tösstal und im Eulachtal – Winterthur inklusive. Entsprechend fehlt im Osten/Südosten der Eulachstadt der «Speckgürtel» mit Gemeinden mit relativ tiefen Steuerfüssen. Diese liegen nach wie vor westlich und vor allem nördlich von Winterthur.

«Ohne die Steuererhöhung können wir die Kosten nicht decken und die Verschuldung nimmt weiter zu.»Stefan Schär, Finanzvorsteher Pfungen

Und in dieser Gruppe fällt vor allem die Gemeinde Seuzach auf (+ 8%). Während sie in den letzten Jahren den tiefsten Steuerfuss der Region hatte, ist sie 2017 auf den sechsten Rang abgerutscht. Der Gemeindehaushalt von Seuzach weist derzeit ein strukturelles Defizit von zwei Millionen Franken auf. Als Gründe nennen die Verantwortlichen etwa den Einbruch bei den Steuereinnahmen und der markante Anstieg bei den Pflegekosten, AHV/IV-Zusatzleistungen und bei der Sozialhilfe. So können die Einnahmen nicht mit den Ausgaben Schritt halten, während der Handlungsspielraum für Sparmassnahmen klein ist. Ob Seuzach nächstes Jahr nochmals die Steuern erhöhen muss, ist noch offen – unter anderem auch wegen der ungewissen Folgen der Unternehmenssteuerreform II für die Gemeinden.

Die Ruhe vor dem Sturm?

Auch in Ellikon an der Thur muss der Steuerfuss für 2017 stark erhöht werden, und zwar um sieben Prozentpunkte. Davon benötigt alleine die Primarschulgemeinde fünf Punkte – weil sie nur noch wenig Eigenkapital hat. Die Sekundarschulgemeinde Rickenbach benötigt zwei Punkte mehr. Dabei ist Ellikon bei Weitem nicht die einzige Gemeinde in der Region, deren Eigenkapital schwindet. So budgetieren etliche Gemeinden regelmässig Defizite, die sie dann zulasten des Eigenkapitals decken. Was derzeit in Seuzach oder Ellikon an der Thur geschieht, könnte in naher Zukunft also auch anderen Gemeinden drohen. Es könnte dies somit eine Art Wetterleuchten für manch eine der 40 Gemeinden sein, deren Steuerfuss 2017 – noch – unverändert bleibt.

Mit einem Plus von acht Prozentpunkten gibt es auch in der Gemeinde Dättlikon einen kräftigen Anstieg des Gesamtsteuerfusses. Bereits vor gut einem Jahr kam die Ankündigung, dass der Steuerfuss 2017 mit grosser Wahrscheinlichkeit steigen würde. Die tieferen Steuereinnahmen sowie die gestiegenen Kosten bei der Bildung und der sozialen Wohlfahrt werden als Gründe für den Anstieg genannt. Und eine weitere Steuererhöhung ist wahrscheinlich.

Auch in der Nachbargemeinde Pfungen steigt der Steuerfuss um fünf Prozentpunkte. An der Gemeindeversammlung Ende November sagte Finanzvorsteher Stefan Schär unumwunden: «Ohne diese können wir die Kosten nicht decken und die Verschuldung nimmt weiter zu.» Das Beispiel Pfungen könnte man auch als Warnbeispiel für andere Gemeinden lesen, die gerne wachsen möchten. So ist Pfungen zwar rasant gewachsen, doch das Steuersubstrat ist nicht wie angenommen gestiegen.

Hoffen auf die Neuzuzüger

Zur stärksten Steuersenkung kommt es in Ossingen. Die Weinländer Gemeinde hatte einst die zweithöchste Verschuldung im Kanton. So hatte sie sich damals verschätzt und baute zu grosse Infrastrukturen für eine Bevölkerungszahl, die sie dann nicht erreichte. Mit jahrelangem Maximalsteuerfuss und Übergangszahlungen des Kantons sanierte sich Ossingen schliesslich finanziell gesund. Und es wurde kräftig gebaut in der Gemeinde – nun soll der erhoffte Bevölkerungszuwachs erfolgen. Nächstes Jahr soll im Gebiet Orenberg eine Genossenschaftssiedlung für rund 150 Personen entstehen, davon 40 Kinder. Welche Steuereinnahmen diese neue Siedlung Ossingen einbringen wird und wie diese zu den Mehrkosten stehen, das muss sich noch zeigen.

(Der Landbote)