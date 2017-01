Trotz eisiger Bise auf die Ski

Was die Region zurzeit alles zu bieten hat

Wer am Wochenende die traumhaften Schneeverhältnisse auf den Ski geniessen will, muss nicht weit weggehen. In der Region sind alle Pisten und Loipen präpariert. Geöffnet haben die Lifte meist am Wochenende sowie am Mittwochnachmittag. Winterthurer müssen fürs Schneevergnügen nicht einmal die Stadt verlassen, denn selbst der Eschenberg lockt mit einer Langlaufloipe. Auf dem gegenüberliegenden Hügel bietet sich schon die nächste Gelegenheit: die 6,5 Kilometer lange Loipe First-Kyburg auf knapp 700 Metern Höhe mit Aussicht in die Alpen und ins Zürcher Oberland. Am Hang gleich unterhalb der Kyburger Loipe läuft der Weisslinger Skilift Dicki. Hier dürfen Anfänger übrigens schon in der Mitte des 200 Meter langen Ponylifts aussteigen, denn der obere Teil des Hanges ist deutlich steiler. Bei einem Weiler in der Nähe von Weisslingen bietet die Loipe Lendikon zwei Rundstrecken – die eine drei, die andere sechs Kilometer lang. Auf der längeren Strecke wird am Samstag ein Langlaufrennen ausgetragen. Die Nachbargemeinde Wildberg entpuppt sich bei näherer Betrachtung als Skigebiet mit allem Drum und Dran: Anfänger üben am 160 Meter langen Skilift Schafbüel, während Ausdauersportler auf zwei Langlaufloipen unterhalb des Lifts trainieren können. Zudem bietet das Skigebiet eine Schneesportschule, eine eigene Hütte für Verpflegung und kostenlose Sonnenliegen. Am Freitag findet ein Nachtskifahren bis 21.30 Uhr statt. Auf der anderen Seite des Tösstals – beidseits des knapp 900 Meter hohen Schauenbergs – kommen diejenigen auf ihre Kosten, die lieber in ein Wintermärchen eintauchen, statt Glühwein am Skilift zu trinken. Das Gebiet ist aufgeteilt in die Loipe Schlatt-Gyrenbad und die Loipe Huggenberg. Die Betreiber schwärmen vom «herrlichen Winterwetter» und den fast 20 Zentimetern Neuschnee. Von Montag bis Freitag ist ein drei Kilometer langes Loipenstück bis 21.15 Uhr beleuchtet. Nicht weit entfernt lockt der 200 Meter ­lange Skilift Sitzberg, auch bekannt unter dem Namen Godilift. Am Freitagabend wird die Piste bis 21.30 Uhr beleuchtet. Am Fusse des bei Schlittlern beliebten Hörnlis liegt der 245 Meter lange Skilift Sternenberg, der ebenfalls Nachtskifahren anbietet. Wem das alles nicht reicht, der findet etwa am 1200 Meter hohen Atzmännig deutlich mehr Pistenkilometer. Aber dafür muss man auch länger fahren und mehr bezahlen. (maf)