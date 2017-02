Uneins in der Frage nach der Sterbebegleitung

Die Region ist um eine Fusion reicher, diesmal in Sachen Spitex. Per 1. Januar 2017 haben sich die Spitex Regio Seuzach und die Spitex ADER zur Spitex Regio Seuzach zusammengeschlossen. Das neue Versorgungsgebiet umfasst die Gemeinden Altikon, Dägerlen, Dinhard, Ellikon an der Thur, Hettlingen, Rickenbach und Seuzach. Ziel der Fusion war es, den Klientinnen und Klienten umfassende, qualitativ hochstehende Pflegeleistungen aus möglichst einer Hand anzubieten, und dies zum bestmöglichen Preis für Klientinnen, Krankenversicherer und Gemeinden.

Mitarbeitende verschiedener Ausbildungsstufen sowie solche mit erweiterter Fachkompetenz und Spezialisierung im Bereich Wundpflege, psychiatrischer und onkologischer Pflege arbeiten betriebsintern sowie mit Hausärzten und verschiedenen Spezialisten eng zusammen.

«Eine hochethische Frage»

Christoph Schürch, Leiter des Mobilen Palliative-Care-Teams Winterthur (MPCT), zeigt Interesse an einer ergänzenden Zusammenarbeit mit dem neuen Verbund. Er sagt, die Gespräche seien leider bisher nicht fruchtbar gewesen.

Dies, obwohl die ehemalige ADER-Spitex bisher mit seinem Team, das eng ans Kantonsspital Winterthur gekoppelt sei, zusammengearbeitet habe. Er versteht nicht, warum das weiter entfernte Team um Ilona Schmidt, die Onko Plus, nun offenbar interessanter sei für eine potenzielle Zusammenarbeit, wie er habe erfahren müssen. Die Onko Plus ist wie das MPCT Mitglied des Verbands spezialisierter Palliative-Care-Leistungserbringer, die sich letztes Jahr zusammengetan haben mit drei weiteren Playern des Kantons.

«Am Ende geht es auch darum, wie viel die Gesellschaft bereit ist für die Gesundheit aufzuwenden»

«Ich bin nicht handelseinig geworden mit Frau Dancsecs, der Betriebsleiterin, werde aber in den nächsten Tagen das Gespräch mit den Behörden vor Ort suchen», sagt er. Ilona Schmidt würde eine Kooperation der Spitex Regio Seuzach mit dem MPCT befürworten, zumal die Tätigkeitsgebiete, die der SPaC ausgeklügelt habe, keinem Gärtchendenken entwachsen seien: «Uns geht es um eine flächendeckende Versorgung der Patienten. Das ist das oberste Ziel», sagt sie. «Im ganzen Kanton unterwegs zu sein, das wäre auch ökonomisch ineffizient.» Sie wolle aber nicht vorgreifen, es stehe ein Gespräch innerhalb des SPaC an, das am 6. März stattfinde. Da werde man gemeinsam nach Wegen suchen.

Urs Bietenhader, Seuzachs Gemeindeschreiber, findet es sinnvoll, so eng wie möglich mit der Spitex zusammenzuarbeiten: «Die Spitex ist ein Partner, den wir kennen, schätzen und bei dem nicht die Gewinnmaximierung im Zentrum steht.» Freie Marktwirtschaft spiele im Gesundheitswesen nicht, auch wenn dies Gesundheitsdirektor Thomas Heiniger behaupte. «Die markanten Kostensteigerungen im Gesundheitswesen beweisen dies deutlich», so Bietenhader weiter. «Am Ende ist es natürlich auch eine hochethische Frage, wie viel die Gesellschaft bereit ist, für die Gesundheit aufzuwenden.» (Der Landbote)