Vermutungen hinter Fragen

Ob in Dättlikon, Henggart, Lindau, Marthalen, Rheinau oder Wila: Gleich an mehreren der letzten Gemeindeversammlungen in der Region wurden Fragebogen an die Stimmberechtigten verteilt. Es handelte sich dabei um eine Umfrage zu einem Forschungsprojekt, das vom Schweizerischen Nationalfonds unterstützt wird.An der Versammlung in Marthalen zum Beispiel wurde vor dem Verteilen des A4-Blattes aus dem Kurzbeschrieb vorgelesen. Zum Beispiel folgender Satz: «Ziel des Projekts ist ein Vergleich der politischen Repräsentation und Entscheidungsfindung zwischen versammlungsdemokratisch und parlamentarisch verfassten Gemeinden in der Schweiz.» Der «Landbote» wollte es genauer wissen und fragte bei der Università della Svizzera italiana nach, die das Projekt leitet.

Vergleich mit Parlamenten

Hinter den an sich simplen Fragen nach Alter, Geschlecht, Ausbildung, Erwerbssituation oder Haushalt samt Anzahl Kinder verbergen sich nämlich Annahmen. Und solche sogenannten Hypothesen werden durch diese Umfrage überprüft, ob sie tatsächlich zutreffen. Dabei geht es in der Regel um die Überprüfung eines vermuteten Zusammenhanges, wie etwa im folgenden fiktiven Beispiel: Je älter eine Person ist, desto häufiger geht sie wählen und abstimmen.

«Momentan führen wir Befragungen durch, um zu eruieren, welche Gruppen von Bürgern an den Gemeindeversammlungen über- oder untervertreten sind»Patricia Funk, Projektleiterin

«Wir untersuchen im Rahmen eines grösseren Nationalfondsprojektes, welchen Einfluss die Form der Legislative auf die Höhe und Zusammensetzung der Gemeindeausgaben hat», schreibt Projektleiterin und Professorin Patricia Funk. Und bei der Legislative, also der gesetzgebenden Gewalt, wird eben die Gemeindeversammlung mit dem Parlament verglichen. In diesem Zusammenhang interessiert die Forscher auch, wie repräsentativ die Teilnehmer der Gemeindeversammlungen sind und inwiefern sich diese Teilnehmer von jenen an Parlamentswahlen unterscheiden. Repräsentativ meint, dass die Teilnehmer für die gesamte Stimmbevölkerung stehen. «Momentan führen wir Befragungen in den Gemeindeversammlungen im Kanton Zürich durch, um zu eruieren, welche Gruppen von Bürgern an den Gemeindeversammlungen über- oder untervertreten sind», schreibt Funk weiter. Diese Gruppen werden unterschieden in Bezug auf die erwähnten Merkmale wie Alter, Geschlecht etc. Diese Merkmale sollen dann mit den Gemeindedaten aus der Volkszählung verglichen werden.

Erste Ergebnisse im Frühling

Zu einem späteren Zeitpunkt werden bestehende Befragungen verwendet, «um zu verstehen, welche Bürger wählen gehen», so Funk. «Finden wir zum Beispiel heraus, dass sehr gut ausgebildete Bürger weniger an den Gemeindeversammlungen teilnehmen, aber an Wahlen übervertreten sind, erwarten wir, dass sich deren Präferenzen in Gemeinden mit Parlament stärker in den Ausgaben niederschlagen.» Hier formuliert die Projektleiterin einen vermuteten Zusammenhang, eine Hypothese eben.

Erste Resultate zur Repräsentativität der Gemeindeversammlungen werden im Frühling erwartet.

(Der Landbote)