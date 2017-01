Vogelfreunde vermissen ihre gefiederten Gäste

Morgen für Morgen beim Kaffee beobachtet Bertram Baier das grosse Vogelhaus auf seiner Veranda. Er hofft, dass die Vögel doch noch auftauchen, wie in den sechzehn Wintern zuvor, seit der pensionierte Gymnasiallehrer mit Frau und Vogelhaus in Elsau lebt.

«Wir waren immer so stolz auf unsere Klientel», sagt Baier und berichtet von Distelfinken und Gimpeln, ja sogar von Goldammern, die er auf Bildern in der Fachliteratur zeigt. «Zuverlässig sind sie uns besuchen gekommen, samt dem Vogelplebs, den Amseln und Meisen, den Spatzen und Buchfinken.» Just in diesem Moment setzt sich ein Rotkehlchen auf das Geländer, «ein treuer Gast, immerhin». Ein bisschen Chaos haben auch die Amseln mit den leergepickten Sonnenblumen­ker­nen angerichtet, die Nusssäckchen und die Meisenringe aber ­sehen aus, als hätte Baier sie gleichentags aufgehängt, dabei warten sie schon seit November dar­auf, gefressen zu werden.

Viel Futter im Wald

Dass Vogelfreunde heuer trotz Schnee und Kälte wenig zu beobachten haben, ist Grund für viele Anrufe in der Vogelwarte Sempach: «Leider können wir auch keine abschliessende Antwort liefern», sagt Matthias Kestenholz, Mediensprecher und doktorierter Biologe. Zwei Gründe aber würden sich am ehesten aufdrängen, zumal den Hauptharst der Vögel an den Futterstellen Finken und Meisen ausmachen.

«Ich glaube nicht, dass die Buchenvollmast oder eine schwache Brut verantwortlich sind. Die Belastung der Strahlen, verursacht durch Handyantennen etwa, geht nicht spurlos an den Vögeln ­vorbei.»



Bertram Baier,

Vogelfreund aus Elsau

Zum einen gebe es nämlich in diesem Jahr ausserordentlich viele Buchennüsschen, was besonders die Finken im Wald bleiben lasse: «Eine Buchenvollmast hat dafür gesorgt, dass die Kleinvögel gut bedient sind mit Bucheckern.» Dann gebe es weniger Meisen als andere Jahre. Wegen der Nässe und der Kälte im vergangenen Frühjahr hätten die Jungtiere zu wenig Insekten bekommen und seien verhungert.

Mehr Vogelfreunde als früher

Die Verkäufe von Vogelfutter sind im Detailhandel unterschiedlich stark. Bei Volg, Migros und Coop stagnierend oder gar besser als im Vorjahr, decken sich die Käufer doch mit Futter ein, wenn das Quecksilber sinkt. Sonja Schmid, Mediensprecherin der Landi, sagt, die Verkäufe würden jährlich stark variieren. Dass sie aber der Kälte zum Trotz um zehn Prozent eingebrochen seien im Vergleich zum Vorjahr, sei ungewöhnlich.

Kestenholz indessen sieht einen weiteren Grund für die leeren Futterstellen: «So schön es ist, dass viele Menschen gerne Vögel beobachten möchten, so hat es doch zur Folge, dass sich die Tiere auf mehr Futterstellen verteilen können.» Er ist optimistisch, obwohl vorsichtig, was eine Prognose für den nächsten Winter angeht: «Zwei Buchenvollmasten in Folge sind unwahrscheinlich. Und wir hoffen auf einen wärmeren Frühling.»

Baier indessen sagt, auch er sei in einer Warteposition und wolle sich nicht auf die Äste hinaus­lassen. Dass all die Vögel zurückkehren werden, das bezweifelt er aber: «Ich glaube nicht, dass die Buchenvollmast oder eine ­schwache Brut verantwortlich sind. Die Strahlenbelastung, verursacht durch Handyantennen etwa, geht nicht spurlos an den Vögeln vorbei.» Auch macht ihm das stete Surren der Kranen und Bagger der grossen Baustelle unten am Haus Sorgen, «ob das den Vögeln gefällt?». Es gebe viele offene Fragen. «Zum Glück», sagt er, «besucht uns das Rotkehlchen».

