Vom Tösstal auf die arabische Halbinsel

Während sich das Vereinslokal der Turtalia Gugger in Turbenthal allmählich füllt, steigt der Geräuschpegel stetig an. Der erste Auftritt der neuen Saison steht an und noch ist nicht alles Routine. Seit 1972 gibt es die Turtalia Gugger. Offiziell gegründet wurde der Verein erst 1989, als die Musiker der Harmonie Turbenthal immer mehr Anfragen bekamen und etwas Struktur in ihre Reihen bringen wollten.

Viel unterwegs

Geprobt wird ab den Sommerferien einmal pro Woche bis im Januar, wenn die Saison startet. Zwar spielen die Gugger zum Fasnachtsbeginn am 11.11., doch dann haben sie noch einmal «Pause». Während der Saison, die bis im März dauert, sind die Gugger zwischen sieben und elf Wochenenden unterwegs. Wie viele Auftritte das genau sind weiss niemand. «Nur ein Auftritt am Abend ist eine Seltenheit. Meistens spielen wir an zwei bis drei verschiedenen Anlässen», sagt Gabriela Küng, Präsidentin der Turtalia Gugger. Zu den Auftritten kommen sie durch Einladungen oder Anfragen übers Internet. So spielten sie unter anderem an der Ski-WM in Bormio. Im Februar an der Ski-WM in St. Moritz werden die Gugger nicht anzutreffen sein . «Dort wollen sie eine Gruppe mit 40 bis 50 Nasen», sagt Küng, «dafür sind wir schlicht zu wenig.» Mit Dubai wartet aber ein anderes Saisonhighlight. Im November spielen sie während zehn Tagen in verschiedenen Städten. Auch sonst geht es ein- bis zweimal pro Saison ins Ausland. Abwechslungsweise spielen sie in Ehningen oder Köln. Die Reisekosten werden mit den Mitgliederbeiträgen und den Einnahmen aus dem eigenen Maskenball, der am 21. Januar stattfindet, und der Guggenbar gedeckt. «Gagen sind in der Schweiz eher selten, in Köln hingegen gibt es welche», sagt Küng.

Ganz individuell

Das Durchschnittsalter bei den Turtalia Gugger beträgt rund 36 Jahre. Der Jüngste ist 19, der älteste 70 – ein Gugger aus Leidenschaft! Auch die letzten Mitglieder sind unterdessen eingetrudelt, es wird gewitzelt, geschnupft und der eine oder andere hat bereits ein Bier in der Hand. Das Klischee, dass alle Fasnächtler dauerbetrunken sind, dementiert Küng. Einige Mitglieder trinken gar nicht, bei den anderen hält es sich im Rahmen. «Wenn jemand zu betrunken ist, um noch zu spielen, geht das gar nicht», sagt Küng bestimmt.

Ist man einmal mit dem Fasnacht-Virus infiziert kommt man nur schwer wieder los. So ist es auch Küng ergangen. Vor sechs Jahren schnupperte sie rein und ist hängen geblieben. Seit zwei Jahren ist die Paukerin die Präsidentin des Vereins. Sie schwärmt davon, wie toll die Guggenmusik ist. «Man ist eine grosse Familie und trifft sich auch ausserhalb der Saison für Grillfeste oder einen Wandertag.»

Diese grosse Familie zählt momentan 26 Mitglieder. Wenn es nach Küng geht, dürfen es gerne mehr werden. «Wir freuen uns immer über neue Mitglieder, ein Instrument zu spielen bringen wir den Neuen schon bei.»

Durch die Musik heben sich die Turtalia Gugger von anderen Guggen ab. «Andere Gruppen spielen oft Hits aus den Charts, wir haben vor allem Schlager, Aprèsski und alte Klassiker im Repertoire», sagt Küng. Individuell ist auch die Schminke und die Kostüme. Jedes Mitglied schminkt sich selbst. Die «Gwändlikommission» der Turtalia Gugger bestimmt den Stoff für die Kostüme, aber jedes Mitglied ist eigens dafür verantwortlich, was es für ein Gwändli daraus zaubert.

(Der Landbote)