Von Frauen, die in Bäumen stecken

Frauen, die unter Wurzeln hindurchkriechen, Stofftücher, die an Ästen hängen und Marienfiguren, die in Baumstämme versenkt sind — das alles ist nichts Ungewöhnliches für Kurt Derungs der aus der Ostschweiz stammt. Er kennt die die Geschichten zu den Ritualen. Manche hat die ortsansässige Bevölkerung vergessen, andere praktiziert sie noch. So ist es in Mariatann bei Stein am Rhein der Fall.

Dort befindet sich die Tanne der Maria, wahrscheinlich nicht mehr die ganz alte, wie Derungs einräumt, aber auch dieses Exemplar trägt ein gut erhaltenes Heiligenbild sowie ein zweites höher am Stamm. «Marienbäume haben eine lange Tradition», sagt er, «bei ihnen konnte man Wünsche äussern, Glück und Segen empfangen.» Die Frauen kamen auch dorthin, um ihren Kummer loszuwerden und nicht zuletzt, um ihren Kinderwunsch zu platzieren. Die Marienverehrung wird noch heute an diesem Ort praktiziert. Ein Schild weist den Weg. Blumen und Dekorationen machen die Tanne zu einem Kultbaum.

«Bei Marienbäumen konnte man Wünsche äussern, Glück und Segen empfangen.»



«Die Verehrung von Bäumen selber ist vorchristlich», erklärt der Experte, «so wie bei Quellen oder Steinen, an denen man heute Kirchen und Kapellen findet.» Zur Christianisierung hat man sich also räumlich an die alten Kultorte angenähert; oft befanden sich diese auch auf «gutem» Boden — so auch die Marientanne bei Stein am Rhein. Hier fliesse gesundes Wasser auf seinem natürlichen Weg.

In der Schossöffnung

Eine andere bemerkenswerte Muttergottestanne steht bei Kerns in Obwalden. In die schützende ovale «Schossöffnung» des Stammes, die wie eine Vagina im Baum wirkt, hat man eine Marienfigur gestellt. Manchmal legen Besucher noch eine Rose dazu. «Aus jedem Dorf kommen die Leute der Gegend zu diesem Baum, um Trost und Heilung bei körperlichen Leiden zu erbitten», sagt Derungs. Ursprünglich war auch in diesen Stamm eine Baumgöttin interpretiert worden.

Die Tanzlinde war ein geselliger Ort. Hieronymus Bock (1498–1554). Bild: zvg

Birken und Linden wurden eher als «weibliche» Bäume assoziiert, erzählt der Landschaftsmythologe, Eichen als «männlich». War ein Baum knorrig, warf er Durchgänge und Verästelungen, so krochen die Frauen hindurch, um Krankheiten abzustreifen oder Kinder zu empfangen. Die Urahnin, die Lebensschenkerin, war auch in Kindlisteinen präsent, von denen Frauen herunter rutschten, um schwanger zu werden.

Eine andere Tradition ist Derungs zuletzt wieder häufiger begegnet: Tücher, die über Quellen in Bäumen hängen, zum Beispiel in der Bretagne, in Irland oder der spanischen Provinz Galizien. Damit wird beabsichtigt, nach einer Waschung eines erkrankten Körperteils in diesem Wasser, mit dem «Lumpen» auch die Krankheit abzulegen. In Stein am Rhein steht ein weiterer Kultbaum, die Schützenlinde.

«Linden wurden schon in der griechischen, keltischen und nordischen Mythologie Gottheiten zugeschrieben. Sie haben Heilzwecke und werden sehr alt.» Kurt Derungs forscht aber auch zur Tradition des Vergrabens von Nabelschnur und Nachgeburt bei Bäumen. Für Hinweise aus der Leserschaft zu diesem Brauch ist er dankbar.

Baumzauber. Die 22 Kultbäume der Schweiz. Edition Amalia, 192 Seiten, Fr. 39.90 www.dielandschaft.org (Der Landbote)