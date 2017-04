Waffendieb muss mehr als drei Jahre hinter Gitter

Die Alarmanlage schrillt, als J. und sein mutmasslicher Komplize T. durch ein Fenster in ein Waffengeschäft in Pfungen einsteigen. Doch die beiden lassen sich davon nicht stören. J. greift sich vier Pistolen und ein Sportgewehr, T. ein Sturmgewehr 90, die Standardwaffe der Schweizer Armee. Rund 10 000 Franken sind die Waffen insgesamt wert.

Verhandlung in Frauenfeld

Für den Einbruch, den der Winterthurer J. im Februar 2016 verübte, hat er sich am Dienstag vor dem Bezirksgericht Frauenfeld verantworten müssen. Sein mutmasslicher Komplize T. war nicht anwesend; das Verfahren gegen ihn wird an einem anderen Ort geführt. Dass J. im Kanton Thurgau und nicht in Zürich angeklagt worden ist, liegt daran, dass die Staatsanwaltschaft Frauenfeld bereits im März 2013 gegen ihn ein Verfahren wegen eines Marihuana-Deals eröffnet hatte. J. hatte damals per SMS mit einem Frauenfelder abgemacht, um ihm 30 Gramm abzukaufen. Die Thurgauer Kantonspolizei nahm J. fest, bevor er das Marihuana entgegen nehmen konnte.

Kokain-Deals in Winterthur

Im Laufe der Ermittlungen stellte sich heraus, dass J. auch mit Kokain gehandelt hatte, das er jeweils auf der Gasse in Winterthur kaufte. In der Anklageschrift listete der Staatsanwalt zudem mehrere Verstösse gegen das Strassenverkehrsgesetz und das Waffengesetz auf. So führte J. im Handschuhfach seines Wagens eine Schreckschusspistole mit und hantierte im öffentlichen Raum mit einer Imitationswaffe – ohne die notwendige Bewilligung.

«Ich wusste, dass man so leicht zu Geld kommt, also habe ich mich fürs Dealen entschieden.»Der Angeklagte

«Regeln akzeptieren und Grenzen einhalten ist dem Beschuldigten schon immer schwer gefallen», sagte der Staatsanwalt am Dienstag vor Gericht. Der Angeklagte, passgenauer Anzug, durchgestreckter Rücken, sass mit gekreuzten Füssen da und hörte sich die Vorwürfe des Staatsanwalts an. Seine Oberschenkel wippten zu einem Takt, den wohl nur er hörte. «Stimmt so» oder «richtig», kommentierte er die meisten Straftaten, inklusive den Einbruch im Pfungemer Waffengeschäft. Strittig blieben nur wenige Punkte, unter anderem ein grösserer Kokain-Deal, 300 Gramm, die er per SMS angeboten bekam. Der Deal kam nie zustande, vermutlich wegen unterschiedlichen Preisvorstellungen. Für den Staatsanwalt war jedoch klar, dass J. Kaufabsichten hatte. Er zitierte eine SMS von J.: «Zersch luegis a, nimme e Prob mit und teschtes. Wenns guet isch chaufis.» Vor Gericht tat J. diese Aussagen als «dummes Geschwätz unter Kollegen» ab.

Kontakte zum Milieu

Als Motiv nannte J. Geldsorgen. Eine Kochlehre hatte er abgebrochen, mit Anfang Zwanzig trat er in den Dienst der französischen Fremdenlegion. Als er 2012 ferienhalber in die Schweiz zurückkehrte, verurteilte ihn ein Militärgericht unter anderem wegen dem Dienst in einer fremden Armee zu einer bedingten Freiheitsstrafe von zwölf Monaten. J. war oft ohne Job, das Arbeitslosengeld versiegte. Statt Sozialhilfe zu beantragen sah er den Ausweg in seinen Kontakten zum Milieu: «Ich wusste, dass man so leicht zu Geld kommt, also habe ich mich fürs Dealen entschieden», zitierte der Staatsanwalt aus einem Einvernahmeprotokoll.

Lange Freiheitsstrafe

In seinem Urteil folgte das Bezirksgericht dann fast vollumfänglich dem Antrag des Staatsanwalts und verurteilte J. zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von 38 Monaten. Der Verteidiger hatte 20 Monate bedingt gefordert. Nur in einem Punkt kam das Gericht dem Angeklagten entgegen: Es verzichtete darauf, die 2012 vom Militärgericht bedingt ausgesprochene Freiheitsstrafe von 12 Monaten dazu zu addieren. (Landbote)