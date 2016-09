Waldhütte steht auf festem Boden

Die Pläne für eine neue Waldhütte im Heimenstein in Hettlingen sind weiter vorangekommen. Die Gemeinde hat kürzlich ein entsprechendes Baugesuch publiziert. Sie hat in den letzten eineinhalb Jahren in Absprache mit den Initianten, Vertretern verschiedener Vereine, dem Zürcher Amt für Landschaft und Natur (ALN), dem Forstrevier Weinland-Süd, der Jagdgesellschaft Hettlingen sowie der Flurgenossenschaft ein Projekt erarbeitet. Es habe sich jedoch gezeigt, dass für 25 000 Franken nur ein einfacher Unterstand gebaut werden könne, hält der Gemeinderat in seinem jüngsten Verhandlungsbericht fest. Den Betrag hatten die Vereinsvertreter an der Gemeindeversammlung vom Dezember 2014 per Antrag ins Budget gebracht. «Dies genügt den Anforderungen der Projektbeteiligten aber in keiner Weise», schreibt der Gemeinderat weiter. Man habe deshalb nach weiteren Finanzierungsmöglichkeiten gesucht. «Und eine für alle gute Lösung gefunden», sagt Gemeindeschreiber Matthias Kehrli.

Die Vereinsleute erbringen einen Teil der Arbeiten selbst, und zwar im Gegenwert von rund 8000 Franken. 5000 Franken sollen dem Fonds für gemeinnützige Zwecke entnommen werden. Dieser steht für Projekte zur Verfügung, die dem öffentlichen Interesse dienen. Insgesamt hat der Gemeinderat einen Kredit von 35 800 Franken genehmigt.

Stadtgrün Winterthur wird die Hütte bauen. Die Abteilung, welche Gärtnerei und Forstbetrieb vereint, hat bereits Erfahrung im Bau von solchen Hütten. Geplant ist eine sechseckige Baute, so wie es sie beispielsweise in der Chöpfi auf dem Wolfensberg schon gibt. Zwei Seiten sind offen, die restlichen vier Wände bestehen aus Holzbrettverschalungen. In der Mitte könnte eine Feuer-, im Aussenbereich eine Grillstelle Platz haben. Innen wie aussen soll es Sitzmöglichkeiten geben.

Vereine helfen mit

Luzi Sennhauser, Initiant und Pfadileiter, freut sich über das Projekt. Er und Vertreter anderer Vereine wie etwa des Cevi oder des Familien- und des Naturvereins können zwar aus versicherungstechnischen Gründen nicht an der Hütte selbst bauen, wie er sagt. «Aber Umgebungsarbeiten erledigen wie einkiesen, Sträucher schneiden, Bäume fällen und Sitzbänke aufstellen.»

Ist die Baute dereinst fertiggestellt, soll sie keineswegs zur Partyhütte werden. «Man wird sie weder reservieren noch mit dem Auto hinfahren können», sagt Sennhauser. Sie sei eher als Unterstand für kleinere Ausflüge oder mal ein Geburtstagsfest gedacht. Und auch der Gemeinderat sagt: Missachtungen der Nutzerregeln, die noch erarbeitet werden sollen, würden verzeigt. Zudem: «Vandalismusvorfälle und Verstösse gegen das Fahrverbot werden konsequent zur Anzeige gebracht.»

Zwar kann die Gemeinde das Fahrverbot aus wichtigen Gründen aufheben. Ausnahmebewilligungen würden aber nur sehr restriktiv, etwa für Gehbehinderte, gewährt, so die Behörde. Eine Festhütte im Wald würde der Kanton auch gar nicht bewilligen. Dieser lässt Bauten nämlich nur zu, wenn sie dem Forst dienen und für die Bewirtschaftung des Waldes notwendig sind. Räume für gesellige Anlässe bewilligt er «unter bestimmten Bedingungen». «Wir werden das Bauvorhaben prüfen», sagt Markus Pfanner, Sprecher der Baudirektion. Der kantonale Entscheid wird ins Baubewilligungsverfahren der Gemeinde einfliessen.

Die neue Hütte hätte den gleichen Grundriss wie jene, die es dort schon einmal gab. 2011 liess sie der Gemeinderat wegen Vandalismus und Littering abbrechen. Im Frühling 2017 könnte die neue stehen. (Der Landbote)