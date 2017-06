Weniger sauberes Wasser für die Kläranlage

Sauberes Wasser hat in der Kläranlage eigentlich nichts zu suchen. Trotzdem gelangt nicht wenig davon via Brunnen, von Hausdächern oder aus dem Grundwasser in Kanalisationsleitungen und so in die Kläranlage. Im Fachjargon spricht man bei dieser Problematik von Fremdwasser.Allein im Jahr 2014 flossen 170 000 Kubikmeter Fremdwasser in die Abwasserreinigungsanlage (ARA) Ellikon an der Thur. Oder etwas greifbarer: Die zwei Becken der Badi Rickenbach könnten mit dieser Wassermenge über 70-mal gefüllt werden. Andy Karrer, Gemeinderat von Rickenbach und Präsident der Betriebskommission ARA Ellikon, erklärt: «Unsere neue Kläranlage ist für 14 000 Personen konzipiert. Wenn nun aber viel vermischtes, halbsauberes Wasser bei uns landet, ist unser Becken natürlich viel schneller voll.» Das Gewässerschutzgesetz des Bundes sieht deshalb vor, das Fremdwasser an Ort und Stelle versickern zu lassen oder – falls dies nicht möglich ist – mit einer Leitung direkt in ein Gewässer umzuleiten. Mit dem generellen Entwässerungsplan will der Kanton dies in Zukunft noch stärker fördern.

3,2 Millionen seit 1990

Die Gemeinde Rickenbach, die dem Zweckverband ARA Ellikon angehört, beschäftigt sich seit bald drei Jahrzehnten mit dieser Problematik, das ursprüngliche Konzept dazu stammt aus dem Jahr 1988. An der kommenden Gemeindeversammlung vom 15. Juni ist bereits zum sechsten Mal ein Rahmenkredit für die Abtrennung des Fremdwassers traktandiert. Dieses Mal entscheiden die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger über eine Million Franken. Unabhängig von der ausstehenden Gemeindeversammlung hat Rickenbach seit 1990 bereits Kredite in der Höhe von 3,2 Millionen Franken für die Trennsysteme ­gesprochen. Mit der aktuellen Tranche will die Gemeinde bis 2022 neue Trennsysteme beim Bahnhofplatz, Mülirain, Schulweg, der Hofacker- und Dörnlerstrasse sowie beim Quartier Rüti installieren. Ein Teil des letzten Rahmenkredits von 850 000 Franken (2012) wurde indessen noch nicht gebraucht, da sich die Sanierung der Stationsstrasse verzögert hat. Laut Ingenieur ­Felix Wilhelm von Bachmann ­Stegemann + Partner ist dort in Sulz noch am meisten Potenzial bezüglich des Fremdwassers vorhanden.

Neuer Verteilschlüssel möglich

Trotzdem wirken die bisherigen Investitionen bereits. Messungen zeigen, dass der Fremdwasseranteil des Zweckverbandes ARA Ellikon an der Thur zwischen 2002 und 2014 von 45 Prozent um die Hälfte auf 23 Prozent gesunken ist. Die Messlatte des Kantons liegt bei 30 Prozent. Um wie viel der Anteil in der Gemeinde Rickenbach zurückgegangen ist, kann noch nicht gesagt werden. Noch dieses Jahr soll die Messung nach den verschiedenen Gemeinden ausgewertet werden. Nebst Rickenbach und Ellikon säubern auch Dinhard, Wiesendangen, Frauenfeld und Gachnang ihr ­Abwasser in Ellikon. Seit der Vergrösserung der Anlage ist auch Uesslingen-Buch TG im Zweckverband dabei. Der zuständige Ingenieur Wilhelm sagt trotz ausstehender Auswertung aber bereits: «Rickenbach war mit seinen Massnahmen massgeblich an der drastischen Senkung beteiligt.»

Zwar ist Rickenbach «historisch gesehen stärker von der Fremdwasserproblematik betroffen als andere», wie Wolfgang Bollack, Mediensprecher des Amts für Abfall, Wasser, Energie und Luft, sagt. Allerdings ist nicht bekannt, dass andere Gemeinden auch nur annähernd so viel Geld in Trennsysteme investiert haben wie Rickenbach. In einem «Landbote»-Artikel von 2012 sprach ein Behördenmitglied einer Nachbargemeinde sogar despektierlich von einem «Rickenbacher Hobby».

Gemeindepräsidentin Bea Pfeifer sagt jedoch: «In Rickenbach kam bisher nicht das Gefühl auf, dass wir bezüglich unserer Investitionen ausgenutzt wurden.» Für Karrer ist es aber trotzdem vorstellbar, dass die ­Investitionen der vergangenen Jahrzehnte zu neuen Diskussionen unter den Gemeinden führen könnten. Derzeit wird nach Anzahl Einwohner abgerechnet. «Wenn die gleiche ‹Fracht› mit weniger Wasser angeliefert werden kann, wird sicherlich auch über den Verteilschlüssel diskutiert werden.» (Landbote)