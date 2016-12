Wenn das Schulhaus zur Glitzerstadt wird

Wobei denkt man beim Stichwort Hollywood? Natürlich an Stars, rote Teppiche, glitzernde Abendkleider und klickende Fotokameras. Genau dieses Sinnbild wollte die Sekundarschule am diesjährigen Schulsilvester vermitteln, der ganz unter dem Motto «Glamorous Rickenbach» oder eben «Hollywood» stand. Und glamourös kam man sich denn auch vor, fuhr man zu Beginn des Spektakels am Donnerstagabend bei der Schule vor. Dutzende Schülerinnen in prachtvollen Abendkleidern und Jungen mit Schlips oder Fliege tummelten sich beim Haupteingang, der durch sein Absperrgeländer bereits von Exklusivität zeugte.

Ein hauseigener Boulevard

Drinnen wurde der Abend mit einer einstündigen Bühnenshow eröffnet. Zwei Schüler moderierten durch verschiedene Darbietungen wie einen Hip-Hop- Tanz, ein Weihnachtslied mit Klavierbegleitung und eine Parodie des Schulalltags, bei der so manche Lehrperson aufs Korn genommen wurde. In der Spielshow wurde schliesslich ein Gewinner-Duo gekürt und danach die verschiedenen Attraktionen am hauseigenen «Hollywood-Boulevard» eröffnet.

An Unterhaltungs- und Verpflegungsmöglichkeiten sparten die Organisatoren nicht. Mit einem Dönerstand, Brezelbäcker, Schokobrunnen und italienischer Pasta auf weissgedeckten Tischen wird kaum jemand Hunger gelitten haben.

Zocken mit Kartongeld

Spielerisch bot sich unter anderem eine Schatzsuche, Donald Trumps Gesicht beim Büchsenschiessen oder ein Gruselkabinett im Keller an. Sogar ein eigenes Spielcasino richtete das Organisationskomitee ein, in dem so mancher «Rickenbach-Dollar» verzockt wurde. Dabei handle es sich um Kartonmünzen und Papiernoten, klärte Schulleiter René Aebi auf. Diese selbst kreierte Währung konnten Schülerinnen und Schüler, alle mit gleichem Startkapital, für Kost und Spiele einsetzen und bei Verschuldung im Casino sogar einen Kredit aufnehmen. Das Projekt schien grossen Anklang zu finden. So klang es von Schülerseite überall ähnlich: «Ein sehr humorvoller Abend mit vielen verschiedenen Aktivitäten», sagte Schüler Julien. «Mal etwas anderes, das finde ich super», pflichtete ihm Kollege Thierry bei.

Als fixer Bestandteil des Kulturprogramms entstehe ein Schulfest in diesem Rahmen alle drei Jahre, so René Aebi. «Dazwischen organisieren wir andere Events wie Triathlone oder Weihnachtssingen.» Die Idee hinter einem solch aufwendigen Projekt sieht der Schulleiter einerseits darin, Schüler und Lehrer näher zusammenzubringen. Die Planung und Organisation erfolgte nämlich hauptsächlich durch die Lehrerschaft und den Schulrat, der sich aus Sprechern der verschiedenen Klassen zusammensetzt. «Jede Klasse hatte ihr eigenes Projekt für diesen Abend mit dem Ziel, gemeinsam einen unvergesslichen Abend zu erleben», fasste Aebi zusammen. So lerne man sich auch ausserhalb des Klassenzimmers kennen. Andererseits könnten die Jugendlichen so das alte Jahr in einem geschützten Rahmen entspannt ausklingen lassen und ganz sich selbst sein.

«Bewusst findet diese Feier deshalb ohne Eltern statt», erklärte Aebi. Als willkommener Nebeneffekt bewirke der Event zudem, dass die berüchtigten Streichtouren am Freitagmorgen mehrheitlich ausbleiben. Ausgelaugt genug dürften die Teenager jedenfalls gewesen sein, als dieser «glamouröse» Abend mit einem Fotoshooting auf dem roten Teppich sein Ende nahm.

(Der Landbote)